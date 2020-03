Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.

Die Aktien von Shell, BP & Co würden nach deren kräftigen Kursverlusten aktuell zu den beliebtesten Papieren unter Deutschlands Privatanlegern gehören. Dies liege sicher auch an den hohen Dividendenrenditen. Doch diese seien nicht mehr sicher, zumal nun in einem anderen Geschäftsbereich die Erträge kräftig schrumpfen würden.

Denn aufgrund der Tatsache, dass nun immer mehr Länder in Europa und anderen Teilen der Welt das öffentliche Leben nahezu komplett einstellen würden, sinke die Treibstoffnachfrage in erheblichem Umfang. Laut dem Ölhändler Vitol sei etwa allein in Deutschland mit einem 40-prozentigen Rückgang der Nachfrage nach Benzin, Diesel & Co zu rechnen.

Nun hätten einige Konzerne bereits reagiert und ihre Raffineriekapazitäten heruntergefahren. So hätten BP und Total Raffinerien im Ruhrgebiet und nahe Paris bereits heruntergefahren, da das aktuell noch hohe Angebot oftmals nicht mehr auf eine ausreichend hohe Nachfrage treffe.

BP, Shell und Co würden damit nun auch noch Ertragsrückgänge in einer Sparte drohen, welche die Energieriesen etwa in Zeiten des Ölpreisrutsches von 2014 bis 2016 "über Wasser gehalten habe". Damals hätten sie im Petrochemie-, Raffinerie- und Tankstellengeschäft weiter Milliarden verdient, während im Fördergeschäft die Einnahmen weggebrochen seien.