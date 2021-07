Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,292 EUR +3,82% (29.07.2021, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

17,214 EUR +2,99% (29.07.2021, 10:03)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,53 GBP +3,74% (29.07.2021, 10:05)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (29.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Royal Dutch Shell setze angesichts eines Milliardengewinns im vergangenen Quartal sein Versprechen um und starte mit höheren Ausschüttungen an die Aktionäre. Der Ölmulti habe am Donnerstag zur Vorlage seiner Quartalsbilanz einen Aktienrückkauf im Umfang von zwei Milliarden US-Dollar angekündigt, der bis Jahresende abgeschlossen werden solle.Zudem sollten die Investoren eine höhere Zwischendividende erhalten. Diese steige ab dem zweiten Quartal auf 24 US-Cent. Dies sei ein Plus von 38 Prozent im Vergleich zur Auszahlung zum Jahresauftakt.Die Ölkonzerne hätten im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Ölpreisverfall an den Dividenden gefeilt, auch Shell habe stark gekürzt. Doch inzwischen seien die Ölpreise wieder oben auf, zwischen April und Juni habe Shell unter dem Strich 3,4 Milliarden Dollar verdient. Im entsprechenden Vorjahresquartal habe Shell wegen des Einbruchs des Ölpreis und daraus resultierenden hohen Abschreibungen noch einen Fehlbetrag von mehr als 18 Milliarden Dollar ausgewiesen.Das zweite Quartal 2020 sei letztlich das schwierigste des gesamten Corona-Jahres 2020 gewesen, in dem der Konzern einen Verlust von 22 Milliarden Dollar angehäuft habe. Das Management habe daher seinen Sparkurs forciert und unter anderem den Wegfall tausender Stellen angekündigt.Der bereinigte Gewinn habe mit 5,5 Milliarden Dollar indes über den Prognosen der Analysten von 5,3 Milliarden Dollar gelegen. Das Ergebnis pro Aktie habe die Schätzungen von durchschnittlich 0,61 Dollar je Anteilschein mit 0,71 Dollar ebenfalls übertroffen.Anleger können sich die günstig bewertete Aktie nach wie vor ins Depot legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 13,60 Euro belassen werden. (Analyse vom 29.07.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link