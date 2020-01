Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

26,025 EUR -1,74% (21.01.2020, 15:48)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

2.212,00 GBp -1,34% (21.01.2020, 17:30)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Experten der US-Großbank JPMorgan hätten den europäischen Energiesektor wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Dabei sei u.a. die Kaufempfehlung für die Aktie von Royal Dutch Shell bekräftigt worden. Analyst Christyan Malek habe erklärt, dass er für die Ölkonzerne nach einem eher glanzlosen Jahr 2019 nun optimistisch für ein stärkeres Jahr 2020 gestimmt sei. Er sehe für die Royal Dutch Shell-Aktie den fairen Wert weiterhin bei 2.850 Britischen Pence (umgerechnet knapp 33,40 Euro), was 26% über dem aktuellen Kursniveau liegt.Diese Ansicht würden indes auch mehrere andere Analysten teilen: So würden von den 17 Experten, die sich regelmäßig mit der Royal Dutch Shell-Aktie befassen würden, derzeit neun zum Kauf raten. Sechs Analysten würden die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,2%) mit "halten" einstufen und nur zwei würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege mit 2.707 Pence knapp 22% über dem aktuellen Kursniveau.Auch "Der Aktionär" sei der Ansicht, dass Royal Dutch Shell aktuell sehr günstig bewertet sei. Langfristig orientierte Dividendenjäger könnten daher weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 24 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Royal Dutch Shell, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,04 EUR -1,74% (21.01.2020, 15:31)