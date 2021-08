XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:
GB00B03MLX29

WKN Royal Dutch Shell-Aktie:
A0D94M

Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
R6C

London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
RDSA

NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:
RYDAF

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (11.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Unternehmen Royal Dutch Shell habe sich trotz des Kursrutschers beim Ölpreis wacker geschlagen. Hauptverantwortlich seien dafür die zuletzt gut ausgefallenen Quartalszahlen gewesen. Der Titel habe so eine wichtige Unterstützung verteidigen und somit ein neues Kaufsignal generieren können.Zwischen November und Januar habe die Shell-Aktie zu einem kräftigen Erholungsversuch angesetzt. Nach dem 72-prozentigen Sprint auf ein Hoch bei 1.516,20 Pence sei dem Titel aber die Luft ausgegangen. Daraufhin habe er sich anfänglich in einer Range zwischen diesem Hoch auf der Oberseite und der 1.300-Pence-Marke auf der Unterseite bewegt.Während eines Ausbruchversuchs im März habe der Titel zwar ein neues Zwischenhoch bei 1.587,60 Pence markiert, sei jedoch daraufhin prompt zurückgefallen und habe in einer noch engeren Range zwischen 1.350 Pence und dem Verlaufshoch bei 1.449 Pence konsolidiert.Nach einem erneuten Rebound an der horizontalen Unterstützung bei 1.350 Pence, an der Ende Juli zeitgleich der GD200 verlaufen sei, habe der Kurs letzte Woche das Hoch bei 1.449 Pence zurückerobert. Während der letzten Tage habe der Wert dieses Ausbruchslevel mehrmals getestet und damit das Kaufsignal bestätigt. Ein Angriff auf die nächste Hürde am Erholungshoch bei 1.516,20 Pence sei jetzt recht wahrscheinlich. Bei Kursen darüber rücke das März-Hoch bei 1.587,60 Pence in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,76 EUR +0,54% (11.08.2021, 16:29)