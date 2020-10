Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Aktie von Royal Dutch Shell habe im gestrigen Handel deutlich zulegen können. Hoffnung bereite derzeit die Tatsache, dass neben der chinesischen Volkswirtschaft nun auch die US-Wirtschaft allmählich wieder etwas mehr Fahrt aufnehmen könnte. Dies sollte wiederum die Ölnachfrage und damit die Ölpreise ankurbeln.So sei die Zahl der US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Zudem sei im September der Index der wirtschaftlichen Frühindikatoren stärker als erwartet gestiegen. Auch Zahlen vom Immobilienmarkt hätten positiv überrascht. Eine stärkere Erholung der US-Wirtschaft würde auch die Erholung der Nachfrage stützen.Darüber hinaus gebe es Hinweise, dass sich in den USA Republikaner und Demokraten doch noch auf ein Konjunkturpaket einigen würden. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi habe davon gesprochen, dass man das Ziel fast erreicht habe.Experten würden aber weiter große Risiken am Ölmarkt sehen. Laut Eugen Weinberg, Rohstoffexperte der Commerzbank, nehme die Vielzahl der Probleme am Ölmarkt Überhand. Das größte Problem sei die anhaltende Nachfrageschwäche im Zuge der Corona-Krise. "Viele Ölmarktteilnehmer haben alldem angesichts der ausgelassenen Stimmung an den Finanzmärkten lange wenig Beachtung geschenkt. Doch irgendwann wird die Quantität zu Qualität, sprich die Probleme zu groß, um sie zu ignorieren."Wer bereits investiert ist, beachtet nach wie vor den Stoppkurs bei 9,10 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie: