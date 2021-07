XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (23.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ein Kauf.Royal Dutch Shell wolle auch in einer Welt, in der die Straßen von E-Autos dominiert würden, zu den globalen Marktführer gehören. Daher investiere das Unternehmen kräftig in den Ausbau von Ladesäulen. So habe der Konzern nun gemeldet, dass man in Großbritannien an bis zu 100 Waitrose-Geschäften knapp 800 weitere Ladepunkte errichten werde.Dieses Projekt sei Teil des ambitionierten Shell-Plans, wonach die Zahl der konzerneigenen Ladestationen bis zum Jahre 2025 weltweit von derzeit 60.000 auf 500.000 Stück erhöht werden solle. Medienberichten zufolge sei der britisch-niederländische Mischkonzern zudem an einer Beteiligung am Schnelllade-Joint-Venture Ionity interessiert.Währenddessen trenne sich Shell konsequent von Aktivitäten, die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen würden und deren langfristige Aussichten der Vorstand als weniger attraktiv beurteile. So melde Reuters, dass der Rohstoffriese damit begonnen habe, seine Anteile an verschiedenen Öl- und Gasvorkommen vor der Küste Malaysias zu verkaufen.Über das Tempo dürfe durchaus gestritten werden, die Richtung stimme bei Shell aber ganz klar. Der britisch-niederländische Energieriese nutze clever seine üppig sprudelnden Einnahmen aus dem aktuell florierenden Öl- und Gassektor, um die Aktivitäten im Wind- und Solarbereich sowie bei der Elektromobilität oder im Wasserstoffgeschäft zu erweitern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:16,234 EUR +0,21% (23.07.2021, 13:37)