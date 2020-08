Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (26.08.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Wolf vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die aktuelle Baisse-Phase einiger Öl-Aktien erinnere sehr stark an die Talfahrt der Energieversorger in der ersten Hälfte des vergangenen Jahrzehnts. Aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise und der damit verbundenen, flauen Nachfrage drohe bei Royal Dutch Shell eine neue Abwärtswelle.Große Kursfantasie dürften die Investoren dem Mineralöl- und Erdgas-Konzern in den vergangenen Jahren nicht unbedingt erwartet haben. Dafür habe man es aber in Zeiten schwankungsfreudiger Aktienmärkte und der Nullzinspolitik der Notenbanken schon sexy gefunden, als konservativer Anleger mit einer attraktiven Dividendenrendite versorgt zu werden. Die sei mit aktuell 4,3% bei dem britisch-niederländischen Konzern auch gegeben. Doch bei sinkenden Kursen höre die Attraktivität dann auf.Denn Anfang März 2020 habe die Aktie eine 18 Jahre andauernde Seitwärtsspanne zwischen 17 und 31 Euro nach unten verlassen und damit ein neues Verkaufssignal generiert. Die neue, untere Orientierungsmarke laute nun 10,67 Euro. Zwei Versuche, im April und Juni mit einem Rebreak in die alte Handelsspanne zurückzukehren, seien gescheitert.Infolgedessen deute sich ein baldiger Test des Allzeittiefs von Mitte März an. Aufgrund der relativen Schwäche des Wertes zum Gesamtmarkt und bärischer Signale im Indikatorenbild sei noch nicht von einer Bodenbildung auszugehen. Werde das bisherige Allzeittief unterschritten, gehe es rasch abwärts in Richtung neuer Tiefs um 8,50 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:12,74 EUR +0,14% (26.08.2020, 16:29)