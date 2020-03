Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (21.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Seit Jahrzehnten sei der britisch-niederländische Konzern einer der zuverlässigsten Dividendenzahler weltweit. Denn Royal Dutch Shell habe seit 1945 keine Dividendenkürzung mehr vorgenommen. Zuletzt habe es für die Aktionäre Jahr für Jahr satte 1,88 USD je Aktie gegeben. Dahinter stehe nun aber ein ganz großes Fragezeichen, denn der historische Ölpreiseinbruch dürfte es dem Unternehmen sehr schwer machen, die Ausschüttung auf einem derart hohen Niveau zu halten. Erste Analysten würden sich diesbezüglich skeptisch zeigen.Je länger die Ölpreise auf den aktuellen Niveaus um 30 USD verharren würden, desto unwahrscheinlicher werde es, dass Royal Dutch Shell weiterhin eine Dividende i.H.v. 1,88 USD zahle. Für viele Anleger wäre eine Kürzung natürlich eine herbe Enttäuschung, wobei selbst bei einer Halbierung die Rendite ausgehend vom gestrigen Schlusskurs immer noch bei mehr als 7% liegen würde.Royal Dutch Shell bleibe - wie derzeit alle anderen Ölaktien - ein sehr heißes Eisen. Daher sollten nur mutige Anleger zugreifen und ihr Investment unbedingt mit einem Stopp absichern. Konservative Dividendenjäger könnten vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2020)