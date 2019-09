London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (19.09.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Nach der Zuspitzung infolge der Drohenangriffe auf Saudi-Arabien am Wochenende habe sich die Lage am Ölmarkt etwas beruhigt. Seit Dienstag seien die Preise in der Tendenz gefallen, sie lägen allerdings immer noch höher als vor dem Angriff. Saudi-Arabien und der Internationalen Energieagentur IEA sei es offenbar gelungen, die Anleger und Investoren etwas zu besänftigen.Die Royal Dutch Shell-Aktie habe sich zuletzt merklich erholt. Die höheren Ölpreise seien der Aktie dabei natürlich zugute gekommen. Royal Dutch Shell wäre aber dank der effizienten Kostenstruktur auch in der Lage, bei niedrigeren Ölpreisen weiterhin hochprofitabel zu wachsen. Der günstig bewertete Blue Chip bleibe daher für langfristig orientierte Dividendenjäger weiterhin ein Kauf. Derzeit belaufe sich die Dividendenrendite auf starke 6,5%. Wichtig wäre aus charttechnischer Sicht, dass der Sprung über die 200-Tage-Linie gelinge. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 24 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.09.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,36 EUR -0,30% (19.09.2019, 08:47)Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:26,37 EUR +0,06% (18.09.2019, 17:35)