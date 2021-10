London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

16,726 GBP +1,50% (04.10.2021, 17:39)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ OTC-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (04.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölfördergruppe OPEC+ werde ihre Tagesproduktion trotz Knappheit am Weltmarkt im November nur um die geplanten 400.000 Barrel anheben. Das habe die von Saudi-Arabien und Russland angeführte Allianz nach einer kurzen Online-Beratung am Montag bekanntgegeben. Zuvor hätten Medienberichte und Analystenkommentare die Möglichkeit eines höheren Anstiegs nahegelegt. Nachdem sich abgezeichnet habe, dass die 23 Förderländer nicht nachbessern würden, seien die Ölpreise deutlich um mehr als 2 USD gestiegen. Der Preis für US-Erdöl sei auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2014 geklettert.Für die großen Erdölproduzenten seien das natürlich gute Nachrichten. Die Konzerne wollten sich zwar durch die Bank ein stückweit unabhängiger von Erdöl machen. Das sei aber Zukunftsmusik. Aktuell würden die Gewinne weiter stark am Erdölpreis hängen. Der Anstieg des Ölpreises auf den höchsten Stand seit 2014 bedeute natürlich mächtig Rückenwind für die Gewinne der Öl-Multis. Und das dürfte sich auch für die Aktionäre auszahlen. Der Chart von Royal Dutch Shell schreie geradezu nach höheren Kursen. Nach dem tiefen Fall der Ölpreise im vergangenen Frühjahr habe sich der Schmierstoff der Weltwirtschaft deutlich erholen können. Ein Ende der Rally sei nicht abzusehen. Anleger sollten bei den Ölaktien an Bord bleiben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,702 EUR +0,77% (04.10.2021, 18:45)XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:19,748 EUR +1,67% (04.10.2021, 17:35)