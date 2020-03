Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

13,926 EUR +13,87% (24.03.2020, 14:17)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

1.261,80 GBp +11,92% (24.03.2020, 14:17)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (24.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des britisch-niederländischen Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Mit jedem Tag des Corona-Ausnahmezustandes und Ölpreisen von unter 30 Dollar werde es für Royal Dutch Shell schwieriger, die hohe Dividende aufrechtzuerhalten. Einige Analysten wie etwa von Morgan Stanley würden bereits mit deutlichen Einschnitten bei der Gewinnbeteiligung der Aktionäre rechnen. Die Experten von RBC dagegen nicht.So habe RBC-Analyst Biraj Borkhataria erklärt, die angekündigten Investitionskürzungen seien wie von ihm erwartet ausgefallen. Seiner Meinung nach dürfte die Bilanz des Energiegiganten stark genug sein, um im gegenwärtig schwierigen Marktumfeld ohne eine größere Dividendenkappung "überleben" zu können.Das Rating für die Royal Dutch Shell-Aktie sei daher auf "outperform" belassen worden. Das Kursziel laute nach wie vor 1.700 Pence (umgerechnet 18,19 Euro), was 32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Die Chancen, dass die Royal Dutch Shell-Aktie in mehreren Monaten deutlich höher notieren werde, stünden sehr gut. Kurzfristig bleibt das Umfeld aber äußerst rau, weshalb Anleger vorerst noch an der Seitenlinie verharren können und auf einen geeigneten Einstiegszeitpunkt warten sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:14,032 EUR +10,68% (24.03.2020, 14:31)