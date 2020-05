Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (07.05.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des britisch-niederländischen Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Noch immer übersteige das Ölangebot die Ölnachfrage deutlich - und viele Rohöllager seien nahezu komplett gefüllt. In dementsprechend schwacher Verfassung würden sich weiterhin die Ölpreise zeigen. Für Energieproduzenten wie Royal Dutch Shell sei dies natürlich ein großes Problem. Doch es bestehe Hoffnung.So hätten die Experten der US-Investmentbank Morgan Stanley nun erklärt, dass am Ölmarkt ihrer Ansicht nach "das Schlimmste überstanden" sei. Der April sei der Monat mit der mit Abstand niedrigsten Nachfrage gewesen, fortan dürfte sie kontinuierlich anziehen.Die Analysten hätten aber betont, dass es noch lange dauern dürfte, bis der Ölbedarf wieder das "Vor-Corona-Niveau" erreichen werde. Vermutlich werde es erst Ende 2021 so weit sein. Dementsprechend würden die Experten mit ihren Ölpreisprognosen lediglich verhalten optimistisch bleiben: Den Brent-Preis sähen sie für das vierte Quartal bei 35 Dollar.Auch DER AKTIONÄR gehe nicht davon aus, dass die Ölpreise in diesem Jahr noch einmal so stark unter Druck geraten würden wie vor wenigen Wochen, als WTI-Öl sogar kurzzeitig ins Minus gerutscht sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,12 EUR +1,23% (07.05.2020, 10:05)