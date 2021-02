XETRA-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Deutschland Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Stock Exchange-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, NASDAQ OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Die Ölpreise würden sich auch in dieser Woche erneut in einer sehr robusten Verfassung präsentieren. Das spiele natürlich Royal Dutch Shell, einem der weltgrößten Ölproduzenten, erheblich in die Karten. Die Aktie ziehe kräftig an - dennoch seien die Anteilscheine immer noch günstig bewertet.Denn im Zuge der Rally von WTI-Öl, Brent-Öl & Co hätten die Gewinnschätzungen für Shell kräftig angezogen. So habe bei Shell die Prognose für das EPS laut Bloomberg zu Jahresbeginn noch bei 1,28 Dollar gelegen - mittlerweile würden bereits 1,80 Dollar erwartet. Ein ähnliches Bild beobachte man für 2022, für das Analysten nun mit einem satten Gewinn von 15,3 Mrd. Dollar bzw. 2,32 Dollar pro Anteilschein rechnen würden.Damit liege das KGV für das laufende Jahr lediglich bei moderaten 12, für das kommende Jahr sogar nur bei 9. Darüber hinaus notiere der Börsenwert des Energieriesen immer noch leicht unter dem Buchwert - das inzwischen wieder hochprofitable operative Geschäft gäbe es aktuell theoretisch gratis dazu.DER AKTIONÄR sehe für die günstig bewertete Royal Dutch Shell-Aktie nach wie vor Luft nach oben und bleibe für die Dividendenperle zuversichtlich gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:17,61 EUR +1,42% (25.02.2021, 16:17)