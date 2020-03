Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

14,87 EUR +21,57% (24.03.2020)



London Stock Exchange-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

12,01 GBP +9,19% (24.03.2020)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (25.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie des britisch-niederländischen Mineralöl- und Erdgas-Konzerns (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) unter die Lupe.Im gestrigen Handel habe sich die Aktie von Royal Dutch Shell im Zuge des kräftig angezogenen Ölpreises deutlich verteuern können. Dennoch seien die Anteilscheine des britisch-niederländischen Energiekonzerns immer noch sehr günstig bewertet. Dieser Ansicht seien auch die Analysten der Privatbank Berenberg.Analyst Henry Tarr habe seine Gewinnschätzungen nach dem rapiden Ölpreisverfall deutlich verringert. Im Zuge dessen sei auch das Kursziel für die B-Aktie von Shell von 2.680 auf 1.450 Britische Pence (umgerechnet 15,50 Euro) gesenkt worden. Er habe betont, dass die gesamte Branche durch den Preisrutsch jetzt mit "unglaublich schwierigen Bedingungen" zu kämpfen habe.Tarr gehe dennoch davon aus, dass Shell längerfristig die hohe Dividendenrendite halten könne. Seiner Ansicht nach sei die Aktie auch deshalb "zu günstig". Dementsprechend habe er sein Anlagevotum mit "buy" bestätigt.Die Chancen, dass Shell in mehreren Monaten deutlich höher notieren werde, stünden sehr gut. Kurzfristig bleibt das Umfeld aber äußerst rau, weshalb Anleger vorerst noch an der Seitenlinie verharren können und auf einen geeigneten Einstiegszeitpunkt warten sollten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Royal Dutch Shell.Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,724 EUR +6,24% (24.03.2020, 09:03)