Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,69 EUR +0,70% (02.05.2019, 14:14)



Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

28,745 EUR +1,16% (02.05.2019, 14:29)



LSE-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:

24,67 GBP +2,22% (02.05.2019, 14:25)



ISIN Royal Dutch Shell-Aktie:

GB00B03MLX29



WKN Royal Dutch Shell-Aktie:

A0D94M



Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

R6C



London Domestic Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RDSA



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Royal Dutch Shell-Aktie:

RYDAF



Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (02.05.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", können Anleger bei der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) weiterhin einsteigen.Der britisch-niederländische Energiekonzern Royal Dutch Shell habe heute seien Zahlen für das erste Quartal des laufenden Jahres vorgelegt. Und die Ergebnisse des Unternehmens könnten sich absolut sehen lassen. Die Aktie ziehe daraufhin im frühen Handel an. Was sei bei der Dividendenperle jetzt zu tun?Aufgrund der im Jahresvergleich niedrigeren Ölpreise sowie negativer Steuereffekte hätten die Analysten mit einem deutlich rückläufigen Gewinn gerechnet. Letztlich habe der bereinigte Überschuss mit 5,3 Milliarden Dollar aber lediglich zwei Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.Die Prognosen der Analysten hätten nur bei einem Gewinn von 4,5 Milliarden Dollar gelegen. Doch vor allem die starke Entwicklung im Flüssiggasgeschäft habe für deutlich höhere Erträge gesorgt.Zudem habe Konzernchef Ben van Beurden angekündigt, dass die Quartalsdividende wie erwartet bei 0,47 Dollar je Aktie belassen werde. Für das Gesamtjahr errechne sich daraus nach wie vor ein Betrag von 1,88 Dollar, woraus sich wiederum eine Dividendenrendite von 5,8 Prozent ergebe.Darüber hinaus starte der Energieriese die nächste Tranche seines Aktienrückkaufprogramms. Bis zum 29. Juli sollten weitere Shell-Anteile im Volumen von 2,75 Milliarden Dollar erworben werden.Anleger können beim günstig bewerteten Qualitätsunternehmen weiterhin einsteigen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 24,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.