Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (03.04.2017/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Dutch Shell-Aktie: Zweistelliger Milliardengewinn im laufenden Jahr? Einsteigen! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der A-Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) einzusteigen.In diesem Jahr sehe es so aus, als ob man die zwei schwierigen Jahre mit ständig sinkenden Ölpreisen hinter sich gelassen habe. Royal Dutch Shell habe seine Hausaufgaben gemacht. Man habe die Kosten deutlich angepasst und man fahre die Nettoverschuldung deutlich zurück. Zudem habe Royal Dutch Shell die Dividende in zwei Jahren bei 1,88 USD aufrechterhalten. In diesem Jahr dürfte Royal Dutch Shell sehr hohe Gewinne einfahren, wahrscheinlich werde das ein zweistelliger Milliardengewinn sein. Der Aktienprofi glaube fest daran, dass man mit Royal Dutch Shell auf lange Sicht wenig falsch machen könne.Anleger können nun bei der Royal Dutch Shell-Aktie einsteigen, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.04.2017)