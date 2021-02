Kursziel

Royal Dutch Shell-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 27 buy Deutsche Bank Lucas Herrmann 14.05.2019 26,50 buy ODDO BHF Ahmed Ben Salem 01.11.2019 26,20 buy Banco Santander Jason Kenney 05.02.2020 25,29 buy Kepler Cheuvreux - 24.01.2020 23 outperform Sanford C. Bernstein & Co Oswald Clint 04.01.2021 20 outperform RBC Capital Markets Biraj Borkhataria 11.02.2021 18,15 outperform Credit Suisse Thomas Adolff 12.02.2021 18,10 buy UBS Jon Rigby 11.02.2021 17,80 buy Jefferies Giacomo Romeo 11.02.2021 17 overweight J.P. Morgan Christyan Malek 12.02.2021 16,50 buy Goldman Sachs Michele della Vigna 04.02.2021 15,00 hold HSBC Gordon Gray 13.05.2020 15,00 equal weight Barclays Lydia Rainforth 11.02.2021 14,50 hold Berenberg Henry Tarr 31.07.2020 11,80 sell Citigroup Alastair Syme 30.04.2020 11,80 overweight Morgan Stanley Martijn Rats 02.11.2020 - sell Panmure Gordon & Co Colin Smith 05.10.2020 - in line Evercore ISI Doug Terreson 30.04.2020

Kurzprofil Royal Dutch Shell plc:



Royal Dutch Shell plc (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) ist eines der weltweit größten Energieunternehmen. Shell ist an Explorations- und Förderprojekten in rund 70 Ländern beteiligt und einer der weltweit größten Vertreiber von Kraft- und Schmierstoffen. Die Förderoperationen werden zumeist über Joint Ventures mit internationalen und nationalen Öl- und Gasunternehmen ausgeführt und sind mit eigenen Infrastrukturen für den Transport versehen.



Die Endprodukte von Royal Dutch Shell umfassen Treib- und Schmierstoffe, Bitumen sowie Flüssiggas für den Hausgebrauch von Endkunden ebenso wie für die Industrie und das Transportwesen. Shell produziert außerdem Chemikalien und Petrochemikalien für Industriekunden, welche diese zu Plastik, Oberflächen und Reinigern weiterverarbeiten. (14.02.2021/ac/a/a)





Den Haag (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (RDS) (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) nach der Bekanntgabe der Q4- und GJ-Zahlen 2020 zu? 27 oder 11,80 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Royal Dutch Shell-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Royal Dutch Shell plc hat am 4. Februar 2021 die Zahlen für das 4. Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht.Der Ölkonzern ist 2020 wegen der Pandemie und des deswegen stark eingebrochenen Ölpreises tief in die roten Zahlen gerutscht. Unter dem Strich stand ein Minus von knapp 22 Mrd. USD. Der Umsatz fiel um fast die Hälfte auf 180 Mrd. USD. Das operative Ergebnis fiel im 4. Quartal mit 393 Mio. USD deutlich schlechter aus, als Experten erwartet haben. Die Quartalsdividende will Royal Dutch Shell im 1. Quartal aber leicht erhöhen.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Q4- und GJ-Zahlen 2020 zur Royal Dutch Shell-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Royal Dutch Shell-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Royal Dutch Shell-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Royal Dutch Shell-Aktie:15,878 EUR +3,22% (12.02.2021, 22:26)