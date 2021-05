NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

94,76 USD +2,45% (27.05.2021, 22:10)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (28.05.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) charttechnisch unter die Lupe.Seit Ende Februar habe die Royal Caribbean-Aktie eine Flaggenkonsolidierung durchlaufen. Damit habe der Titel die im März 2020 gestartete Erholungsrally verdaut. Interessanterweise habe das Papier exakt auf Basis des entsprechenden Haussetrends (akt. bei 80,45 USD) ein "Hammer"-Umkehrmuster ausgebildet und somit die Aufwärtstendenz der letzten 15 Monate bestätigt. Dieses konstruktive Candlestickmuster habe darüber hinaus den Startschuss für die Auflösung der eingangs beschriebenen Flagge (obere Begrenzung akt. bei 90,62 USD) geliefert. Im vergangenen Jahr habe die äquivalente Formation zwei Mal für ein idealtypisches Trendfortsetzungssignal gesorgt. Gleiches würden die Analysten auch gegenwärtig erwarten, denn aus der Flagge ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis gut 110 USD. Perspektivisch würden also wieder dreistellige Kursnotierungen wirken. Wichtige Etappenziele auf dem Weg zum Erreichen des o. g. Kursziels würden die 200-Wochen-Linie (akt. bei 99,91 USD) sowie die große Abwärtskurslücke von Ende Februar 2020 (101,00 USD zu 105,15 USD) markieren. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich dagegen die Kombination aus der o. g. Flaggenbegrenzung sowie einem Fibonacci-Retracement (90,98 USD) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:77,99 EUR +0,41% (28.05.2021, 08:23)