NYSE-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:

69,91 USD -6,94% (09.06.2020, 22:10)



ISIN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

LR0008862868



WKN Royal Caribbean Cruises-Aktie:

886286



Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RC8



NYSE-Ticker-Symbol Royal Caribbean Cruises-Aktie:

RCL



Kurzprofil Royal Caribbean Cruises Ltd.:



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises. (10.06.2020/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) charttechnisch unter die Lupe.Einen beispiellosen Kursverfall habe die Royal Caribbean Cruises-Aktie seit dem zyklischen Hoch von Mitte Januar bei gut 135 USD hinnehmen müssen. Der Ausverkauf habe Mitte März erst bei Notierungen unterhalb der Marke von 20 USD gestoppt. Anfang Juni sei mit dem Sprung über die Marke von 50 USD der Abschluss einer Bodenbildung gelungen, so dass der Titel seine Dürreperiode endgültig überstanden haben dürfte. Nachdruck erfahre der beschriebene Befreiungsschlag durch die jüngste Aufwärtskurslücke (60,32 USD zu 64,60 USD), mit der gleichzeitig das Low von 2016 bei 64,21 USD habe zurückerobert werden können und eine sog. Inselumkehr entstehe. Das Kursziel aus der Höhe der unteren Umkehr lasse sich auf rund 80 USD taxieren. Die weiterhin fallende 200-Tages-Linie warte sogar erst bei 89,85 USD. Die langfristige Glättung harmoniere dabei bestens mit dem Tief von Dezember 2018 (89,48 USD), welches zudem die Nackenlinie der vorangegangenen Toppformation definiere. Bis zu diesen charttechnischen Hürden habe das Papier also noch Platz auf der Oberseite, zumal auf Wochenbasis der Aroon gerade dem Beispiel des MACD gefolgt sei und ein neues Einstiegssignal habe generieren können, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 10.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Royal Caribbean Cruises-Aktie:63,00 Euro +2,12% (10.06.2020, 09:25)