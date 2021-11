Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Royal Caribbean Cruises Ltd. (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) ist das weltweit zweitgrößte Kreuzfahrtunternehmen mit Sitz in Monrovia (Liberia) und operativer Hauptzentrale in Miami (USA). Es verfügt über die fünf Tochtergesellschaften Celebrity Cruises, Royal Caribbean International, Pullmantur (zu der auch die Fluggesellschaft Wamos Air gehört), Azamara Club Cruises und Silversea Cruises. Darüber hinaus hält das Unternehmen 50% der Anteile von TUI Cruises.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Royal Caribbean Cruises-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Royal Caribbean Cruises-Aktie (ISIN: LR0008862868, WKN: 886286, Ticker-Symbol: RC8, NYSE-Symbol: RCL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Royal Caribbean Group habe am Wochenende das fünfte Schiff der "Oasis"-Serie getauft. Die "Wonder of the Seas" sei nun das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Ab März könnten die ersten Reisen gebucht werden, im Sommer komme der Riese auch nach Europa. Die Royal-Caribbean-Aktie schwimme derweil auf einen technischen Widerstand zu.Nach gut zwei Jahren Bauzeit habe der Riese seine Werft im französischen Saint-Nazaire verlassen und werde nun in Marseille fertiggestellt. Die "Wonder of the Seas" - "Wunder der Meere" - glänze mit Superlativen: Mit 236.857 Bruttoraumzahl, 362 Metern Länge, und 18 Decks übernehme sie den Titel "größtes Kreuzfahrtschiff der Welt" von der "Symphony of the Seas". 24 Fahrstühle sollten mehr als 5.700 Passagiere und etwa 2.300 Beschäftigte befördern.Zur ersten Kreuzfahrt werde der Luxusliner voraussichtlich ab 4. März 2022 von seinem Heimathafen in Fort Lauderdale (Florida) in die Karibik aufbrechen, bevor er im Mai für die Sommermonate nach Barcelona und Rom aufbreche.Familien und Reisende jeden Alters erwarte an Bord eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten. In acht verschiedenen Stadtteilen der "Wonder" gebe es zum Beispiel die Suite Neighborhood, eine freitragende Poolbar namens "The Vue" und Wonder Playscape - einen interaktiven Kinderspielbereich im Freien mit atemberaubender Aussicht. Auch "The Ultimate Abyss", die höchste Rutsche auf See am Heck des Schifss, ein Flowrider, mehrere Pools sowie der Central Park mit vielen echten Pflanzen könne genutzt werden.Die aktuell erreichte Kurszone bei 97 bis 99 Dollar stelle noch eine Chart-Hürde dar. Werde sie nachhaltig überwunden, sei der Weg für die Royal-Caribbean-Aktie Richtung der 2020er-Höhen bei gut 135 Dollar frei. Das Allzeithoch habe der Cruising-Wert bei 135,65 Dollar im Februar 2018 markiert.DER AKTIONÄR hatte Royal Caribbean Ende September bei 79 Euro mit einem ersten Ziel bei 105 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Royal Caribbean Cruises-Aktie. (Analyse vom 08.11.2021)