Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Shell.



Börsenplätze Rosneft GDR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rosneft GDR-Aktie:

4,065 EUR -20,79% (09.03.2020, 12:25)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Rosneft GDR-Aktie:

4,077 EUR -21,05% (09.03.2020, 11:52)



ISIN Rosneft GDR-Aktie:

US67812M2070



WKN Rosneft GDR-Aktie:

A0J3N5



Ticker-Symbol Rosneft GDR-Aktie:

OJS1



Nasdaq OTC-Symbol Rosneft GDR-Aktie:

OJSCY



Kurzprofil Rosneft:



Rosneft (ISIN: US67812M2070, WKN: A0J3N5, Ticker-Symbol: OJS1, Nasdaq OTC-Symbol: OJSCY) ist in der russischen Ölindustrie die Nummer eins und gemessen an Reserven und Produktion, gleichzeitig das größte börsennotierte Öl- und Gasunternehmen der Welt. Die Ölreserven von Rosneft in Russland betragen 12,7 Milliarden Tonnen, die Gasreserven belaufen sich auf 7,9 Billionen Kubikmeter. Die Kohlenwasserstoffproduktion des Unternehmens erreichte in 2017 eine Größenordnung von 281,7 Millionen Tonnen Öläquivalent - eine Steigerung um 6,2% pro Jahr. Rosneft hat die Spitze in der Erdgasproduktion unter den unabhängigen russischen Produzenten übernommen. Das Unternehmen ist führend in der Erdölraffinierung Russlands. Es besitzt 13 Raffinerien in Russland und Anteile an 5 Raffinerien im Ausland. Zusätzlich unterhält Rosneft ein Tankstellennetz von knapp 3.000 Stationen. (09.03.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rosneft-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Ölriesen Rosneft (ISIN: US67812M2070, WKN: A0J3N5, Ticker-Symbol: OJS1, Nasdaq OTC-Symbol: OJSCY) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der historisch starke Verfall der Ölpreise sei natürlich ein sehr herber Schlag für alle Produzenten von Erdöl oder auch Erdgas, das traditionell ebenfalls unter fallenden Ölpreisen leide. Angesichts der 30 Prozent, die sich Brent- oder WTI-Öl verbilligen würden, gebe es auch drastische Kursrückgänge bei Shell, Rosneft & Co.Am stärksten gehe es aktuell bei den Aktien von Rosneft nach unten. Die Papiere des russischen Ölriesen, an dem der Kreml 50 Prozent plus eine Aktie halte, würden satte 21,5 Prozent verlieren. Dies entspreche einem vernichteten Börsenwert von fast 13 Milliarden Dollar.Auch bei anderen russischen Energietiteln wie LukOil oder Gazprom gebe es tiefrote Zahlen. Die Anteile des weltgrößten Erdgasproduzenten würden sich um knapp 16 Prozent verbilligen. Bei LukOil seien es 20 Prozent.Auch die westlichen Ölproduzenten würden stark unter Druck geraten. Die Anteile von BP würden 15 Prozent verlieren, bei Total seien es noch fast "moderate" zwölf Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: