Kurzprofil Rosenbauer International AG:



Rosenbauer (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) ist ein international tätiger Konzern und verlässlicher Partner der Feuerwehren auf der ganzen Welt. Das Unternehmen entwickelt und produziert Fahrzeuge, Löschtechnik, Ausrüstung und digitale Lösungen für Berufs-, Betriebs-, Werk- und freiwillige Feuerwehren sowie Anlagen für den vorbeugenden Brandschutz. Produkte aus europäischer, US-amerikanischer und asiatischer Fertigung decken alle wichtigen Normenwelten ab. Mit einem Umsatz von 1.044,2 Mio. Euro, rund 4.000 Mitarbeitern (Stand: 31. Dezember 2020) und einem Vertriebs- und Servicenetzwerk in ungefähr 120 Ländern ist der Konzern der größte Feuerwehrausstatter der Welt.



Das börsennotierte Familienunternehmen besteht in der sechsten Generation und ist seit mehr als 150 Jahren im Dienste der Feuerwehren tätig. Kundenorientierung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit sind die zentralen Stärken von Rosenbauer. (09.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Rosenbauer-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Rosenbauer International AG (ISIN: AT0000922554, WKN: 892502, Ticker-Symbol: ROI, Wiener Börse-Symbol: ROS) unter die Lupe.Rosenbauer werde am 18. Februar die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 vorlegen. Im Vorfeld hätten die Analysten ihre Schätzungen an die, zum Jahresende reduzierten, Zielsetzungen angepasst. Der Umsatz solle bei etwas unter EUR 1 Mrd. zu liegen kommen und die EBIT-Marge werde bei nur mehr 3,5% erwartet. Die Analysten würden nun einen Umsatz von EUR 980 Mio. und ein EBIT von EUR 34 Mio. prognostizieren. Zusätzlich habe der Konzern kürzlich bekannt gegeben, dass eine drohende Steuerverbindlichkeit von rund EUR 5 Mio. den Gewinn belasten werde. Damit sinke die Analystenschätzung für den Gewinn je Aktie von EUR 3,13 auf EUR 0,97.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass die wesentlichen Belastungsfaktoren des abgelaufenen Jahres, auch auf die Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2022 drücken sollten. Primär seien hier die deutlich gestiegenen Kosten (z.B. für Material und Fracht) zu nennen und der Zeitverzug (aufgrund der langen Durchlaufzeiten des Auftragsbestandes), bis diese durch Preiserhöhungen abgefedert werden könnten. Zudem würden weiterhin Engpässe in den Lieferketten auftreten, wodurch die Produktionsprozesse nicht in der erforderlichen Effizienz ablaufen könnten. Insgesamt scheine sich die Situation zwar zu stabilisieren, allerdings dürfte zumindest kurzfristig keine substanzielle Verbesserung zu erwarten sein. Weitere Kostenoptimierungen seien laut Management geplant.Für das Geschäftsjahr 2022 hätten die Analysten ihre Umsatzprognose von EUR 1,07 Mrd. bestätigt. Das Management habe für dieses Jahr bereits frühzeitig einen Umsatzanstieg in Aussicht gestellt. Allerdings hätten die Analysten das EBIT um 22% auf EUR 43 Mio. gesenkt, womit die operative Marge lediglich 4,0% betragen sollte (rund 150 Basispunkte unter dem Median der letzten Dekade). Die Konsensschätzung von rund EUR 60 Mio. erscheine den Analysten übermäßig ambitioniert und sie würden daher entsprechende Revisionen erwarten.Die von Rosenbauer zuletzt avisierten Preiserhöhungen für Ausschreibungen ab November sollten aufgrund der langen Vorlaufzeit erst im Geschäftsjahr 2023 einen materiellen Effekt auf die Profitabilität haben.Die Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2022 würden herausfordernd bleiben, speziell mit Hinblick auf Kosteninflation und Material-/Komponentenverfügbarkeit. Zwar scheine der Konzern sich mittlerweile besser an die Situation angepasst zu haben, allerdings sollte sich die Profitabilität den Annahmen der Analysten zufolge erst im Geschäftsjahr 2023 wieder in Richtung der langfristig Durchschnittsmarge bewegen. Das hohe Auftragspolster und die intakten Wachstumsperspektiven scheinen im aktuellen Kurs entsprechend diskontiert zu sein, so die Analysten der RBI.