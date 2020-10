Börsenplätze Rolls Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

1,2895 EUR -14,46% (01.10.2020, 15:53)



LSE-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

1,14 GBP -12,19% (01.10.2020, 15:38)



ISIN Rolls Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls Royce -Aktie:

A1H81L



Ticker Symbol Rolls Royce-Aktie Deutschland:

RRU



LSE-Ticker-Symbol Rolls Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls Royce:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR), vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist Rolls-Royce mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Ferner offeriert das Unternehmen Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (01.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Maschinenbaukonzerns Rolls Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Triebwerksbauer Rolls-Royce sei wie die gesamte Luftfahrtbranche massiv von der Corona-Pandemie getroffen. Der britische Konzern benötige nun dringend Geld und wolle sich 5,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt beschaffen. Die Rolls-Royce-Aktie stürze weiter ab und koste derzeit so wenig wie zuletzt im Mai 2003.Der stark angeschlagene britische Triebwerksbauer Rolls-Royce wolle sich über die Ausgabe von Aktien und Anleihen sowie neuer Kredite dringend benötigtes Geld beschaffen. Insgesamt wolle sich der MTU-Konkurrent 5 Milliarden britische Pfund (etwa 5,5 Milliarden Euro) besorgen. Die Emission neuer Anteile solle rund zwei Milliarden Pfund bringen. Über die Platzierung einer Anleihe solle eine Milliarde Pfund ins Haus geholt werden. Zudem wolle sich das Unternehmen neue Kredite über zwei Milliarden Pfund sichern. Das Unternehmen sei wie die gesamte Luftfahrtbranche stark von der Corona-Pandemie getroffen.Konzernchef Warren East habe im Sommer nach einem Milliardenverlust im ersten Halbjahr den Abbau von tausenden Stellen angekündigt. Insgesamt sollten bis zu 8.000 Jobs in der Verkehrsflugzeugsparte wegfallen, rund ein Drittel der Belegschaft aus der Zeit vor der Pandemie. In der Verwaltung stünden weitere 1.000 Stellen auf der Streichliste. Mehr als 4.000 Mitarbeiter hätten Rolls-Royce bereits verlassen, habe es im August geheißen. Zudem stünden einige Sparten zum Verkauf. Die Aktie des Unternehmens habe in den vergangenen zwei Monaten ihre bereits seit Mitte 2018 anhaltende Talfahrt beschleunigt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link