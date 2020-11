"Der Aktionär" hatte die MTU-Aktie Anfang März zum Kauf empfohlen und war durch den Rutsch unter die Stopp-Loss-Marke bei 140 Euro im September ausgestoppt worden. Für einen (Neu)-Einstieg sollten Anleger nun eine deutliche Kurskorrektur abwarten, so Martin Mrowka. (Analyse vom 10.11.2020)



Börsenplätze Rolls Royce-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

1,3605 EUR +14,81% (10.11.2020, 12:36)



LSE-Aktienkurs Rolls Royce-Aktie:

1,20 GBP +26,78% (10.11.2020, 12:24)



ISIN Rolls Royce-Aktie:

GB00B63H8491



WKN Rolls Royce -Aktie:

A1H81L



Ticker Symbol Rolls Royce-Aktie Deutschland:

RRU



LSE-Ticker-Symbol Rolls Royce-Aktie:

RR



Kurzprofil Rolls Royce:



Rolls-Royce Holdings plc (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR), vormals Rolls-Royce Group plc, mit Firmensitz in London, UK, ist eine international tätige Unternehmensgruppe und einer der weltweit führenden Anbieter von Antriebssystemen und Dienstleistungen zur Nutzung an Land, zu Wasser und in der Luft. Die Geschäftssegmente sind in zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung Luft- und Raumfahrt, Marine, Nuclear und Powersysteme gegliedert. Die umfangreiche Produktpalette umfasst unter anderem diverse unterschiedliche Antriebssysteme für die zivile und militärische Luftfahrt, Hubschrauberantriebe, Schiffsbausysteme für Marine-, Handels- und Hochseeschiffe wie auch Fischereifahrzeuge. Außerdem ist Rolls-Royce mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen speziell für nukleare Anwendungen aktiv. Ferner offeriert das Unternehmen Dienstleistungen, Service- und Wartungstätigkeiten. (10.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rolls Royce-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Maschinenbaukonzerns Rolls Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch vor wenigen Tagen hätten die Aktien von Triebwerksbauern aufgrund Corona-bedingt flauen Auftragsvolumens auf gedrücktem Niveau vegetiert. Das habe sich mit den ermutigenden Daten zu einem Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer geändert. Nach dem starken Aufschwung am Montag würden die Kurse von Rolls-Royce, MTU und Safran ihre Erholung fortsetzen.Besonders stark würden die Aktien des britischen Triebwerkherstellers Rolls-Royce reagieren. Am Montag seien die Papiere an der Börse London von 70,68 Britische Pence unmittelbar vor der Impfstoff-Meldung auf zeitweise 137 Pence nach oben geschossen. Zum Handelsschluss sei ein Tagesgewinn von über 40 Prozent geblieben.Am Dienstag würden Rolls-Royce-Aktien ihre Gewinne ausbauen und zeitweise gut ein Fünftel auf 128,80 Pence zulegen. Seit dem Allzeittief Anfang Oktober bei knapp 39 Pence habe sich das Papier also mehr als verdreifacht. Im deutschen Handel habe sich die Aktie von 0,45 Euro am 2. Oktober auf heute 1,44 Euro verbessert.Rolls-Royce befinde sich mitten in einer großen Kapitalerhöhung mit einem Volumen von zwei Milliarden Pfund. Die US-Bank J.P. Morgan habe die Einstufung für Rolls-Royce gestern auf "underweight" mit einem Kursziel von 30 Pence belassen. Bis zum Masseneinsatz von Impfstoffen gegen das Coronavirus und einer nachhaltigen Erholung der Luftfahrt sei es noch ein weiter Weg, so die Begründung von Analyst David Perry.J.P. Morgan sei auch bezüglich MTU Aero Engines skeptisch und belasse den DAX-Wert auf "underweight" mit einem Kursziel von 115 Euro. Aktuell notiere die MTU-Aktie bei knapp 200 Euro auf dem höchsten Stand seit Anfang März. Am Vortag habe MTU mit einem Kursplus von knapp 17 Prozent an der Spitze der Tagessieger gestanden, auch heute gehöre die Aktie mit einem Aufschlag von mehr als vier Prozent zu den besten Werten im deutschen Leitindex. Die allgemein als Corona-Krisenverlierer geltenden Aktien aus dem Luftfahrtsektor hätten nun Nachholpotenzial.Kürzlich habe Safran dank eines früh gestarteten Sparprogramms bestätigt, dass die Finanzziele für das Jahr 2020 erreicht werden würden. Das Unternehmen werde seine Kosten stärker senken als je zuvor.Die ganze Flugzeugbauer- und Zulieferer-Branche leide unter der corona-bedingten Krise der Luftfahrt. Weil die Flugzeughersteller Airbus und Boeing ihre Produktion zurückgefahren hätten, würden auch deutlich weniger Bordküchen und Sitze von Safran benötigt. Zudem laste das Desaster mit Boeings Krisenjet 737 Max noch auf dem Geschäft. Safrans Ableger CFM liefere die Triebwerke für den Flugzeugtyp, der seit März 2019 nach zwei tödlichen Abstürzen immer noch nicht abheben dürfe.Die Corona-Krise habe die Luftfahrt so schwer getroffen wie nur wenige andere Branchen. Wegen der Pandemie und der Reisebeschränkungen sei die Nachfrage nach Flugtickets, Flugzeugen, Flugzeugteilen und Wartungsaufträgen zum größten Teil weggebrochen. Nun würden die Anleger offenbar perspektivisch über die nächsten Monate hinausblicken und kaufen. Die Aktien der Triebwerksbauer würden ihren Aufschwung jedoch kaum in diesem Tempo fortsetzen.