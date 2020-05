Börsenplätze Roku-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:

117,74 EUR -7,35% (08.05.2020, 14:59)



NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

137,50 USD +7,83% (07.05.2020, 22:00)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie Deutschland:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (08.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Roku-Aktie (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Der Streaming-Anbieter habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2020 vorgelegt. Die Zahlen seien gemischt ausgefallen. Trotz des starken Nutzeranstiegs leide laut Unternehmensangaben das Werbegeschäft von Roku unter den Auswirkungen von Covid-19. Man habe eine Zunahme von Stornierungen oder verzögerten Starts von Video-Werbekampagnen bei Unternehmen, welche unter der Stay-at-Home-Anordnung besonders leiden, festgestellt, wie z.B. Reiseanbieter, Schnellrestaurants oder Theater. Das Unternehmen erwarte dennoch ein Wachstum in seinem Werbegeschäft, wenn auch von einer Verlangsamung auszugehen sei.Die Roku-Aktie gebe im vorbörslichen US-Handel deutlich nach. Offensichtlich würden einige Investoren nach einer fulminanten Kursrally ihre Gewinne mitnehmen.Trotz des jüngsten Rücksetzers habe die Roku-Aktie seit ihrem Crash-Tief im März bereits über 100% zugelegt. Das Papier werde aktuell mit einem 2021er-KUV von 8,5 bewertet. Damit könnte viel Zukunftsfantasie bereits im aktuellen Kurs eingepreist sein. Zudem fehle dem US-Unternehmen ein richtiger Burggraben, um gegen die übermächtig erscheinenden Wettbewerber wie Google, Amazon.com oder Apple zu bestehen. Langfristig orientierte Anleger sollten der Roku-Aktie weiterhin fernbleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2020)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Roku.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link