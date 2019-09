Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (19.09.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Unglaubliche 470 Prozent in der Spitze habe die Aktie von Roku allein in diesem Jahr zugelegt. Doch seit vergangener Woche kämpfe die Aktie aufgrund eines negativen Newsflows gegen Kursverluste. Aktuell bringe die Meldung, dass Facebook seine Portal-Geräte um Videostreaming erweitern wolle, zusätzlich unter Druck.Facebook baue das Angebot seiner "Portal"-Geräte für Videotelefonie aus und biete erstmals auch eine Kamera zum Anschließen an den Fernseher heraus. Das "Portal TV"-Gerät werde über einen HDMI-Port an den Fernseher angeschlossen und habe zusätzlich zur Kamera acht Mikrofone.Zu den Funktionen gehöre die Möglichkeit, Videos auch während eines Telefonats anzuschauen, über WhatsApp zu telefonieren und Videos von Facebook Watch und Amazon Prime Video zu schauen.Doch das sei nicht alles. Laut Berichten von "Market Realist" sei der Tech-Gigant sowohl auf Netflix als auch auf Walt Disney zugegangen, um auch deren Angebote in ihren Streaming-Service zu integrieren. Ein klarer Angriff gegen den aktuellen Alleinanbieter von umfassenden Streaming-Boxen Roku.Anleger halten von der heiß gelaufenen Roku-Aktie Abstand, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Für Facebook dagegen könnte Videostreaming-Hardware das Geschäftsmodell endlich entscheidend erweitern - gute News für Aktionäre. Beim Social-Media-Konzern heiße es dabeibleiben. (Analyse vom 19.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link