Börsenplätze Roku-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Roku-Aktie:

94,56 EUR -25,78% (18.02.2022, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs Roku-Aktie:

144,71 USD -10,37% (17.02.2022)



ISIN Roku-Aktie:

US77543R1023



WKN Roku-Aktie:

A2DW4X



Ticker-Symbol Roku-Aktie:

R35



NASDAQ-Symbol Roku-Aktie:

ROKU



Kurzprofil Roku Inc.:



Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) ist ein Unternehmen aus der Branche Medien/ Entertainment aus den USA (Los Gatos). Roku produziert eine Reihe von Multimedia-Spielern, mit denen unter anderem das Streamen von audiovisuellen Inhalten über einen Fernseher ermöglicht wird. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze außerdem durch den Verkauf von Lizenzen für seine Hard- und Software sowie über Werbeeinnahmen. (18.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roku-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie on Roku Inc. (ISIN: US77543R1023, WKN: A2DW4X, Ticker-Symbol: R35, NASDAQ-Symbol: ROKU) unter die Lupe.Die Aktie des Streaming-Spezialisten Roku gehe heute vorbörslich in die Knie. Aktuell betrage das Kursminus ganze 26 Prozent. Grund seien schwache Quartalszahlen, die das US-Unternehmen gestern Abend präsentiert habe. Auch die Prognose sei deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Roku habe in Q4 einen Umsatz von rund 865 Millionen Dollar erzielt, was einem Wachstum von 33 Prozent im Vorjahresvergleich entspreche. Das Problem: Nach Wachstumsraten von 51 und 81 Prozent in den Vorquartalen sei dies schlicht eine herbe Enttäuschung. Zumal auch die Wall Street-Experten mit 894 Millionen Dollar deutlich mehr auf ihren Zetteln stehen gehabt hätten.Roku habe dagegen beim bereinigten Gewinn pro Aktie überzeugen können, der bei 17 Cent gelegen habe (erwartet: 9 Cent).Das Management habe das schwächere Wachstum mit Lieferkettenproblemen begründet, die den TV-Markt in den USA belastet hätten. Man habe jedoch auf höhere Investitionen in die Lieferketten zur Aufrechterhaltung der Wachstumsdynamik verzichtet, da es sich hierbei nur um temporäre Probleme handele.Das Unternehmen habe nochmal die Einigung mit Google bestätigt, sodass Youtube und Youtube TV auch künftig auf Roku-Geräten verfügbar sein werde. (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link