Die jüngste Beschleunigung der Ölpreise sei allerdings nicht allein gekommen. Aus den weltweit am meisten gehandelten Rohstoffen hätten sich in letzter Zeit zwei Schlüsselbotschaften herauskristallisiert. Erstens: Innerhalb eines Jahres betrage der mediane Preisanstieg bei Rohstoffen +116%. In den letzten 30 Jahren habe man noch nie einen so starken und schnellen Anstieg beobachtet: 50% der Rohstoffe im Index seien stärker gestiegen als dieser Wert. Die zweite Meldung sei vielleicht noch beunruhigender: Von den 23 Rohstoff-Futures im Index seien 73% in den letzten sechs Monaten gestiegen, und diese Zahl sei in letzter Zeit noch weiter gestiegen. Seit 1991 habe man noch nie einen so breiten und schnellen Anstieg der Rohstoffpreise gesehen.



Dies könnte zwei wichtige Folgen haben: Die jüngste Beschleunigung der Energiepreise könnte der Inflation von 5% in Europa etwa 150 Basispunkte hinzufügen. Zweitens könnte der Anstieg der Rohstoffpreise um mehr als 110% innerhalb eines Jahres etwa 1,5% des globalen BIP-Wachstums im kommenden Jahr zunichtemachen. Kurz gesagt: Das Szenario einer "Stagflation" habe in den letzten zwei Wochen an Wahrscheinlichkeit gewonnen.



Wie gehe es weiter? Der Anstieg der Rohstoffpreise stelle eine neue Bedrohung für die Märkte dar: Bisher seien die kriegerischen Zentralbanken eine Gefahr für die Zinssätze gewesen. Nun könnte der Anstieg der Rohstoffpreise den Konsum und die Gewinne in den kommenden Monaten unter Druck setzen - wenn die Preise so hoch bleiben würden. Der "vorübergehende" Charakter des Schocks werde wieder einmal entscheidend sein, um die endgültigen Auswirkungen auf die Märkte zu bewerten.



Ein zweites Element könnte die Dinge wieder ins Gleichgewicht bringen: eine deutliche Reaktion der Zentralbanken, die anerkenne, dass man es mit einem Angebots- und nicht mehr mit einem Nachfrageschock zu tun habe. In diesem Fall könnten eine weniger "hawkishe" Haltung der FED und eine Verschiebung des Zinserhöhungsprogramms der EZB dazu beitragen, die Märkte zu stabilisieren. Andernfalls könnte das Risiko eines Marktabschwungs größer sein als ursprünglich erwartet und Cash könnte wieder einmal König sein, da die Diversifizierung unter Druck geraten könnte.



Vereinfacht gesagt könnte der durch die Rohstoffe ausgelöste Schock einen Rückgang des Konsums und der Gewinne auslösen und damit die derzeitige Position der Zentralbanken infrage stellen. (10.03.2022/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffpreise sind seit einiger Zeit gestiegen, da die Nachfrage unverändert hoch ist, so Aurèle Storno, Chief Investment Officer Multi Asset bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Aktuell würden wieder angebotsseitige Beschränkungen auftreten. Dies habe sowohl ein Risiko für den Energieverbrauch durch die Haushalte zur Folge als auch für die Gewinne. Die Positionen der Zentralbanken stünden deshalb zur Debatte.In den letzten zwölf Monaten habe sich vor allem Öl rasant entwickelt, was sich dann auf den gesamten Energiekomplex übertragen habe. Alle Faktoren würden einen "fairen" Preis von etwa 61 USD pro Barrel nahelegen, wobei die 60 Millionen Barrel an freigegebenen strategischen Reserven berücksichtigt würden. Die Produktionskosten würden bei steigender Nachfrage steigen, die Lagerbestände würden deutlich zurückgehen, während die Industrieproduktion ein robustes Wachstum verzeichne. Da die einmonatigen Future-Kontrakte für WTI um 110+ USD gehandelt würden, lege das Modell eine Überbewertung von etwa 75% nahe. Über den genauen fairen Wert könne man zwar noch lange diskutieren, aber das Wichtigste sei, dass eine Rezession folge, wenn diese Überbewertung über einen ausreichend langen Zeitraum mehr als 50% betrage.