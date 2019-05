London (www.aktiencheck.de) - Obwohl die meisten Rohstoffpreise infolge des zunehmenden Protektionismus zwischen den USA und China sinken, steigt der Ölpreis aus Angst vor Versorgungsengpässen, so der Rohstoffexperte Nitesh Shah, Director Research bei WisdomTree.



Angriffe auf zwei saudi-arabische Schiffe auf ihrem Weg in Richtung Persischer Golf seien der Auslöser gewesen. Es werde allgemein vermutet, dass der von Saudi-Arabien als "Sabotageangriff" bezeichnete Vorgang vom Iran oder seinen Stellvertretern zu verantworten sei. Die Schiffe hätten sich in der Nähe der Meerenge von Hormus befunden - einem der strategisch wichtigsten "Choke Points" der Welt. Durch die Meerenge würden fast 30 Prozent des auf dem Seeweg transportierten Öls hindurch bewegt. Weitere US-Sanktionen scheinen den Iran zu Vergeltungsmaßnahmen veranlasst zu haben, so der Experte von WisdomTree. In der vergangenen Woche habe das Land der EU gedroht, seine Verpflichtungen aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA) auszusetzen. Die EU jedoch habe gesagt, dass sie "jedes Ultimatum ablehne". In eine Ecke gedrängt könnte das Land weiterhin wild um sich schlagen, was die Erdöllieferbewegungen auf der ganzen Welt bedrohe. Weltweit sei die Ölversorgung bereits knapp.



Die absichtlich von der OPEC beschlossenen Kürzungen über 1,2 Millionen Barrel würden den Markt bereits ohnehin belasten, doch unbeabsichtigte Kürzungen aus Venezuela, Libyen und dem Iran könnten den Markt weiter verknappen. Wenn dann noch die Behinderung des Erdöl-Handelsverkehrs hinzukomme, könnte man starke Preisbewegungen sehen, auch wenn sie vorübergehend seien. (13.05.2019/ac/a/m)





