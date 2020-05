Insbesondere am US-Markt werde die Lage immer kritischer. Die terminlich fixierte monatliche WTI-Auslieferung erfolge in Cushing. Der Ort in Oklahoma sei die amerikanische Drehscheibe für Erdöl. Hier würden die großen Pipelines zusammenlaufen und hier stünden riesige Tanklager - die aktuell aber schon zu über 70% gefüllt seien. Im Gegensatz zu Rotterdam, wo die für den Terminmarktpreis relevanten Brent-Lieferungen umgeschlagen würden, verfüge Cushing über keinen Meereszugang. Die Lagerkapazitäten könnten dort also nicht mithilfe von Tankern flexibel ausgebaut werden.



Die jüngsten Verwerfungen beim Rohöl seien auch deshalb beunruhigend, weil nur eine Woche zuvor die 23 Staaten der OPEC+, die nun auch World Organisation of Petroleum Exporting Countries (WOPEC) genannt werde, Produktionskürzungen vereinbart hätten. Im Mai und Juni möchten sie die Förderung um 9,7 Millionen Barrel pro Tag reduzieren. Das entspreche etwa 10% der weltweiten Förderung. Ab Juli solle die Kürzung 7,7 Millionen Barrel pro Tag betragen und ab Januar 2021 dann 5,8 Millionen. Damit sei die WOPEC allerdings hinter den Markterwartungen von 10 Millionen Barrel pro Tag zurückgeblieben. US-Präsident Donald Trump, der um die eigene Ölindustrie fürchte und deshalb politischen Druck auf Saudi-Arabien ausübe, habe zuletzt sogar 15 Millionen Barrel pro Tag gefordert. Alleine in der dritten Aprilwoche seien 13% der Bohrkapazitäten in den USA stillgelegt worden.



Noch im März schien Gold seiner Funktion als Absicherung gegen Verluste in anderen Assetklassen nicht gerecht zu werden, so die Analysten von Postbank Research. Doch der Eindruck habe getäuscht: Investoren hätten in den stark fallenden Aktienmärkten vorübergehend Liquidität benötigt - und in beachtlichen Größenordnungen schnell handelbare Gold-Zertifikate (ETCs) verkauft.



Inzwischen würden Anleger wieder nach sicheren Häfen suchen - und auch beim Gold (ISIN XC0009655157 / WKN 965515) landen. Niemand könne derzeit prognostizieren, wie lange die wichtigsten Volkswirtschaften stilllägen und wie schnell sie wieder angeschoben werden könnten. Hinzu komme: Die massive Ausweitung der Staatsschulden und der Zentralbankbilanzen beunruhige viele Investoren. Sie würden mittel- bis langfristig deutlich steigende Inflationsraten fürchten oder sogar Reflation erwarten. Die Postbank habe ihre Prognose zum Jahresende für den Goldpreis auf 1.800 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) angehoben. Optimisten wie die Bank of America würden für die kommenden 18 Monate sogar ein Ziel von 3.000 US-Dollar ausgeben. (Perspektiven Mai 2020) (13.05.2020/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Düstere Konjunkturprognosen, hohe Überproduktion und knappe Lagerkapazitäten haben im April zu einem historischen Preisrutsch am Ölmarkt geführt, so die Analysten von Postbank Research.An der Terminbörse sei kurz vor dem Verfallstag der Kontrakte für Mai der Preis für ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) in den negativen Bereich gefallen. Produzenten, Händler und Investoren seien zeitweilig bereit gewesen, 40 US-Dollar zu bezahlen, um den georderten Rohstoff nicht behalten oder abnehmen zu müssen. Im Zuge der Turbulenzen am US-Markt seien auch die Notierungen der Nordsee-Sorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) kurzfristig unter die Marke von 20 US-Dollar je Barrel gefallen.