In den vergangenen Jahren habe Aluminium mit Überkapazitäten zu kämpfen gehabt. Das könnte sich aber mittelfristig ändern. China habe die Produktionskapazität auf 45 Millionen Tonnen pro Jahr begrenzt. Neue Hütten dürften nur in Betrieb gehen, wenn alte Kapazitäten stillgelegt würden. Verschärfte Umweltauflagen könnten zudem mit Wasserkraft betriebene Anlagen mit höheren Produktionskosten erforderlich machen. Auch außerhalb Chinas sei trotz möglicher Margenausweitung nicht mit zusätzlichen Investitionen in CO2-intensive Produktionen zu rechnen. Der Aufwärtstrend der Notierungen könnte sich daher langfristig fortsetzen.



Starke Nachfrage: Etwas anders sei der Fall bei Stahl gelagert. Das ebenfalls vergleichsweise umweltschädliche Produkt werde zwar für den Aufbau der Infrastruktur erneuerbarer Energien massiv nachgefragt. So würden Windenergieanlagen an Land zwischen 80 und 150 Tonnen Stahl pro MW Leistung benötigen, offshore seien es sogar bis zu 250 Tonnen. Auch Solaranlagen würden vergleichsweise viel Stahlerfordern: 35 bis 40 Tonnen pro MW für größere Projekte.



Trotz dieses Bedarfs schätze die Postbank die langfristigen Aussichten für Stahl aber als schwächer ein. So werde im Bereich der Autoproduktion die Nachfrage spürbar sinken. Elektrofahrzeuge würden schon heute im Schnitt 150 kg weniger Stahl brauchen. Sobald die Infrastruktur für erneuerbare Energien stehe, dürfte die Gesamtnachfrage sinken: bis 2030 in der Europäischen Union und in Großbritannien um bis zu 15 Millionen Tonnen jährlich, so die Prognosen.



Geringe Lagebestände: Der Rohölpreis bleibe auf hohem Niveau. Das Ölkartell und seine Partner (OPEC+) hätten sich zuletzt nicht auf neue Förderquoten einigen können, sodass das Angebot vorerst knapp bleibe. Ohnehin seien die Märkte kurzfristig trotz Corona-Pandemie optimistisch. Eine Ursache seien die seit Wochen deutlich stärker als erwartet und mittlerweile auf Vor-Pandemie-Niveau gesunkenen Erdöllagerbestände in den USA. Die Ölproduktion in den USA liege zudem mit aktuell 11,1 Millionen Barrel pro Tag deutlich unter den rund 13 Millionen Barrel pro Tag, die noch Anfang 2020 gefördert worden seien. Auch in China seien die Lagerbestände auf ein Jahrestief gefallen. Außerdem könnten schleppende Atomverhandlungen mit dem Iran das Ölangebot in Zukunft begrenzen. (Perspektiven Juli 2021) (09.07.2021/ac/a/m)







Bonn (www.aktiencheck.de) - Es klingt paradox: Ausgerechnet Aluminium, dessen Herstellung und industrielle Verwendung für 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind, nimmt eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung ein, so die Analysten von Postbank Research.Das in der Produktion umweltschädliche Basismetall werde für grüne Technologien wie Elektromobilität oder erneuerbare Energien benötigt. Tatsächlich liege der Aluminiumanteil von Autos mit Verbrennungsmotor aktuell bei durchschnittlich 164 Kilogramm (kg). In einem vergleichbaren Elektrofahrzeug seien rund 60 kg, in einem Plug-in-Hybrid rund 80 kg mehr von dem Leichtmetall verbaut.