Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohstoffmärkte zeigen Anzeichen einer Verunsicherung durch die vierte Corona-Welle, so die Analysten der DekaBank.Nach vorne blickend sei - wie könnte es anders sein - der Fortgang der nunmehr vierten Corona-Welle entscheidend. Die Impffortschritte würden sich trotz zum Teil rasant steigender Infektionszahlen bemerkbar machen, denn die Hospitalisierungszahlen würden vielerorts niedrig bleiben, sodass zunächst keine massiven Lockdown-Maßnahmen benötigt würden. Daher bleibe der Blick nach vorne verhalten optimistisch, starke Rohstoffpreisschwankungen inklusive.Im Jahr 2021 werde die Corona-Krise mithilfe der Impfstoffe weitgehend überwunden. Die Weltwirtschaft erhole sich in zügigem Tempo von den krisenbedingten Einschränkungen. Dies gelte auch für die Rohstoffnachfrage. Auf absehbare Zeit dürften sich Phasen von starken Corona-Nachholeffekten und Phasen von Unsicherheit darüber, wie dynamisch die Weltwirtschaft in der Nach-Corona-Welt sein werde, abwechseln. In der Summe würden die Analysten der DekaBank einen nur moderaten Aufwärtstrend der Rohstoffpreise erwarten. Konjunktursensitive Bereiche wie Industriemetalle und Energierohstoffe könnten vom Aufholprozess der Weltwirtschaft profitieren. Die Edelmetalle würden auf absehbare Zeit Unterstützung durch die anhaltend expansive Geld-und Fiskalpolitik erfahren. Die Anlageklasse Rohstoffe eigne sich nach wie vor als Beimischung in einem breit gestreuten Portfolio. Allerdings müsse beachtet werden, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Preisschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe August 2021) (13.08.2021/ac/a/m)