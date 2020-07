Auf Sicht von zwölf Monaten würden die Analysten einen Goldpreis von 1.830 USD je Feinunze erwarten. Sollten allerdings im Zuge einer raschen Konjunkturerholung bei gleichzeitig ultralockerer US-Geldpolitik die Inflationserwartungen massiv ansteigen, könnten die Notierungen auch die 2.000-USD-Marke in Angriff nehmen. Die Zentralbanken würden wohl zumindest vorübergehend höhere Inflationsraten als die Zielraten tolerieren.



Geringeres Angebot: Nicht nur Gold glänze - auch die Notierungen anderer Metalle würden sich positiv entwickeln und könnten auch langfristig gute Perspektiven bieten. Kupfer profitiere aktuell von Ausfällen auf der Angebotsseite bei gleichzeitig steigender Nachfrage. Die wachsende Zahl von Covid-19-Fällen auf der Südhalbkugel erschwere den Betrieb in den Minen. Zuletzt hätten Berichte aus dem chilenischen Bergwerk El Teniente auf eine pandemie-bedingte Produktionsumstellung hingedeutet: auf 14 Tage Arbeit würden 14 Tage Pause folgen. Der Effekt auf das Gesamtangebot dürfte spürbar sein. El Teniente sei mit einer Produktion von 440.000 Tonnen Kupfer (2019) die weltweit größte Untertagemine. Darüber hinaus habe die Regierung in Santiago de Chile inzwischen einen Lockdown für die Bergbauregion Antofagasta verhängt.



Grüne Wirtschaft: Auch nach der beeindruckenden Erholungsrally seit Mitte April werde Rohöl weiter mit deutlichen Abschlägen gegenüber den Vorjahren gehandelt. Aus diesem Grund würden Marktteilnehmer aktuell ihre Erwartungen nach unten anpassen - sowohl für die Ölpreise selbst als auch für Aktien der Ölindustrie. Dahinter stecke die Sorge, dass sich, anders als in früheren Abschwungphasen, die Dekarbonisierung beschleunigen könnte.



Dafür würden zwei Gründe sprechen: Erstens seien Technologien wie Solar-und Windkraft inzwischen marktreif und skalierbar. Investoren könnten also Größenvorteile realisieren. Zweitens begreife die Politik grüne Investitionen zunehmend nicht mehr nur als notwendiges Übel, um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen. Vielmehr könnten sie Teil der Aufbauhilfen für stark von Corona gebeutelte Volkswirtschaften zum Beispiel im Rahmen des Green Deals der EU werden.



Nach Meinung der Postbank würden sich die großen Ölfirmen in Europa bereits im Übergangsprozess hin zu breiter aufgestellten Energieunternehmen befinden. Niedrigere Ölpreise müssten demnach nicht zwangsläufig stark ertragsmindernd sein. Außerdem hätten die Notierungen mittelfristig Erholungspotenzial, sobald die aktuell hohen Lagerbestände abgebaut würden. (Perspektiven Juli 2020) (15.07.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Der dramatische Einbruch der globalen Konjunktur infolge der Corona-Pandemie und die massiven geld- und fiskalpolitischen Rettungspakete haben der Krisenwährung Gold (ISIN XC0009655157/ WKN 965515) zu neuem Glanz verholfen, so die Analysten von Postbank Research.Die Nachfrage nach Gold-ETFs sei konstant hoch, und auch die Notenbanken würden aktuell wieder als Käufer am Goldmarkt auftreten. Nach einem kleinen Rücksetzer unter die Marke von 1.700 US-Dollar (USD) je Feinunze (31,1Gramm) Anfang Juni habe die Notierung zwischenzeitlich mit über 1.800 USD ein neues zyklisches Verlaufshoch markiert.Auch bei einer konjunkturellen Erholung und weltweit steigenden Aktienkursen könnte Gold mittelfristig seine Bewertung behaupten. Ein Grund sei das Zinsniveau in den führenden Industrienationen (G10), das absehbar niedrig bleiben werde. Insbesondere die US-Notenbank werde geldpolitisch voraussichtlich weiter stark expansiv unterwegs sein und sich gleichzeitig bemühen, die Zinsen in den USA niedrig zu halten. Dies könnte zu einer Abwertung des USD führen und Gold für Investoren außerhalb des US-Währungsraums billiger werden lassen.