Gleichzeitig erwarte die Postbank, dass die prognostizierte Konjunkturerholung die Stahlproduktion auf industriellen Schlüsselmärkten wie Europa oder den USA weiter befeuere. Die Stahlpreise hätten in der Europäischen Union inzwischen ein Zwei-Jahreshoch erreicht. Setze sich dieser Trend fort, würden die Produzenten ungenutzte Kapazitäten hochfahren und damit auch die Eisenerznotierungen stützen. Eine wichtige Rolle würden in diesem Zusammenhang die anziehende Automobilproduktion und die robuste Nachfrage aus der Bauwirtschaft spielen. Hohe Preise, gute Finanzierungsbedingungen, der Mangel an renditestarken Alternativen und der Trend zu mehr Homeoffice würden hier insbesondere den Sektor Wohnimmobilien stützen.



Während die Perspektiven für die Nachfrage nach Eisenerz in den kommenden Monaten recht gut seien, würden auf der Angebotsseite Engpässe drohen. So könnten die großen Minenbetreiber in Australien nach einem Jahr mit einem deutlichen Exportanstieg vorerst keine nennenswerten zusätzlichen Kapazitäten schaffen, um das Angebot spürbar auszuweiten.



In Brasilien kämpfe ein großer Minenbetreiber weiterhin mit Lizenzproblemen. Es sei fraglich, ob der weltgrößte Eisenerzexporteur die eigenen Produktionsprognosen erfüllen könne. Ohnehin begrenze die Regenzeit im Amazonas die Eisenerzförderung.



Einen zunächst guten Start ins neue Jahr habe Gold erwischt. Die Notierungen hätten dabei von einem ungebremsten Corona-Infektionsgeschehen in Europa und den USA profitiert. Investoren hätten deshalb zumindest einen Teil ihrer liquiden Mittel in "sicheren Häfen" geparkt. Auch der schwache US-Dollar und eine allgemeinstarke Nachfrage nach Rohstoffen hätten den Goldpreis gestützt.



Der deutliche Anstieg der US-Renditen im Zusammenhang mit dem Wahlsieg der Demokraten bei den Stichwahlen in Georgia habe dann aber die vorläufige Trendwende eingeleitet. Mit der eigenen Mehrheit in beiden Kammern - Repräsentantenhaus und Senat - könne die neue US-Regierung nun deutlich üppigere Corona-Hilfspakete schnüren als bislang gedacht. Auf längere Sicht würde eine höhere Staatsverschuldung zu steigenden Inflationsraten und damit auch zu steigenden Zinsen führen. Allein am 8. Januar sei der Goldpreis um 5% eingebrochen und habe zuletzt bei knapp 1.850 USD je Feinunze (31,1 Gramm) notiert. Nehme der Konjunkturoptimismus zu, verliere die Krisenwährung Gold an Reiz. (Perspektiven Januar 2021) (18.01.2021/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Klarer Sieg für Eisenerz: Der Preis für den Grundrohstoff der Stahlproduktion ist 2020 um gut 68% gestiegen - fast doppelt so stark wieder für das zweitplatzierte Silber, so die Analysten von Postbank Research.Allein im Dezember habe die Notierung um mehr als 15% auf zuletzt knapp 156 US-Dollar zugelegt und markiere damit ein Sieben-Jahreshoch. Wichtigster Treiber der Hausse sei die boomende Stahlproduktion in China, während der Rest der Welt einen Gesamtrückgang von rund 10% melde.Die chinesische Regierung habe 2020 umfangreiche Infrastrukturmaßnahmen zur konjunkturellen Belebung beschlossen. Wesentliches Finanzierungsinstrument seien öffentliche Anleihen. Sie würden gleichzeitig als Indikator für die mögliche Stahl- und Eisenerznachfrage gelten. Von Januar bis Oktober hätten die Regionalregierungen in China Papiere im Volumen von umgerechnet 675 Milliarden US-Dollar emittiert - plus 21% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Da sich die Anleiheemissionen erst mit einer zeitlichen Verzögerung von zwei bis drei Quartalen auf die tatsächlichen Baubeginne auswirken würden, dürfte die Nachfrage aus dem Infrastruktursektor auch im ersten Halbjahr 2021 hoch bleiben.