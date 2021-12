China bleibe für das globale Wachstum und die Ressourcen sehr wichtig. Man beobachte den dortigen Immobiliensektor sehr genau, da Immobilien 60% des Nettovermögens der privaten Haushalte ausmachen würden. Ermutigend seien auch die Anzeichen für ein Eingreifen der Regierung, um zu verhindern, dass der technische Abschwung ausufere. Die Sauberkeit der Luft für die Olympischen Winterspiele 2022 und die Stromknappheit könnten die Industrietätigkeit bis zum Winter bremsen. Anschließend werde die chinesische Regierung jedoch die Wirtschaft wieder ankurbeln können. Die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Rohstoffnachfrage seien insgesamt positiv, da die Märkte bereits einen sehr starken und langwierigen Abschwung eingepreist hätten, wie der Preisrückgang von 50% bei Eisenerz Ende 2021 zeige.



Vor diesem Hintergrund sei klar, warum einige Anleger den Bergbausektor, dessen Performance tendenziell bei steigenden Rohstoffpreisen am besten sei, negativ bewerten würden. Wir befänden uns nun in einer Phase des Zyklus, in der sich der freie Cashflow erhole. Die positive Entwicklung des knappen Angebots und der starken Nachfrage nach Rohstoffen werde höchstwahrscheinlich bis 2022 anhalten und die Energie- und Metallmärkte stützen. Die Erschließung neuer Minen bleibe eine Herausforderung in Bezug auf Investitionsausgaben und Genehmigungsfristen. Irgendwann werde ein neues Angebot benötigt, und dafür seien anhaltend hohe Rohstoffpreise erforderlich. Der große Unterschied zu früheren Zyklen sei die Sparsamkeit der Bergbauunternehmen. In der Vergangenheit wären die Investitionsausgaben sprunghaft angestiegen und aggressive Fusions- und Übernahmeaktivitäten hätten geherrscht. Dies sei jetzt nicht mehr der Fall, was die Experten optimistisch stimme, dass der zunehmende freie Cashflow des Bergbausektors den Anlegern hohe Renditen bescheren dürfte. Außerdem würden Aktienrückkäufe eine Verringerung des Eigenkapitals und potenziell höhere Kurse für Bergbauaktien bieten.



Übrigens sei dieser Teil des Zyklus meist sehr günstig für kleine und mittlere Unternehmen, die gewöhnlich keine Beschränkungen hätten, die große Bergbauunternehmen von Investitionen abhalten würden. Sie würden sehr interessante und für die Vermarktung dringend benötigte Lagerstätten entwickeln. Erfolgreiche Explorationen und die Verringerung des Projektrisikos seien in der Regel sehr wertsteigernd und lohnend für die Aktionäre. Die Experten würden auch glauben, dass bestimmte günstige Edelmetallunternehmen neu bewertet werden müssten. Sie befänden sich in einer besseren Lage als je zuvor, mit starken Finanzen, stetigen Cashflows und Wachstumschancen. Ein inflationäres Umfeld mit negativen Realzinsen (inflationsbereinigt) könnte den Goldpreis stützen und die Cashflows neu bewerten.



Dekarbonisierung und "Decarbonomics" würden die Investitionsausgaben in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich beeinflussen, angetrieben durch steigende CO2-Preise. Das wichtige COP26-Treffen sei in einigen Kreisen als Enttäuschung empfunden worden, weil die derzeitigen Reduktionsziele immer noch zu einer Erwärmung der Welt um mehr als 1,5 Grad führen würden, die als Grenze für die Abwendung der schlimmsten Auswirkungen der globalen Erwärmung angesehen werde. Die Experten würden jedoch mehrere positive Entwicklungen sehen, die aus dem Treffen hervorgehen würden. 126 Länder, darunter die USA und China, seien auf dem richtigen Weg, nur eben nicht schnell genug. Die Umstellung von einem Fünfjahres- auf ein Jahrestreffen bedeute, dass auf die Länder, die hinterherhinken würden, ein ständiger Druck ausgeübt werde, das Tempo zu erhöhen.



Die Netto-Null-Verpflichtungen der Unternehmen seien den Regierungszielen weit voraus. Während viele ihre Emissionen reduzieren würden, gebe es Branchen mit schwer reduzierbaren Emissionen, die Kohlenstoffkompensationen kaufen müssten. Auf der COP26 sei das Pariser Abkommen mit der Verabschiedung von Artikel 6 vervollständigt worden. Dieser erlaube es den Ländern, den Emissionshandel zu nutzen, um ihre Reduktionsverpflichtungen für 2030 zu erfüllen, und schaffe damit die Voraussetzungen für einen internationalen Kohlenstoffmarkt, der die derzeit illiquiden, unregulierten Märkte für Emissionszertifikate standardisieren werde. Dies werde einen erheblichen Investitionsschub und die Entwicklung von naturbezogenen Projekten sowie von Projekten zur Emissionsreduzierung, wie z. B. der Kohlenstoffbindung, ermöglichen. Es sei viel über das Auslaufen der Kohle und nicht über den Ausstieg aus der Kohle diskutiert worden. Keine Frage: Kohle sei definitiv auf dem absteigenden Ast, und viele Investoren würden Kohleproduzenten meiden.



Aus Investorensicht würden die Hersteller von Elektrometallen - d. h. von Metallen, die für die Elektromobilität erforderlich seien, wie Kupfer, Nickel und Lithium - attraktiv erscheinen, ebenso wie Unternehmen, die die CO2-Bindung erleichtern, erneuerbare Energien ermöglichen oder erzeugen würden, und solche, die Kredite für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt finanzieren und schaffen würden.



Die auf der COP26 verkündete "Globale Methanverpflichtung", die darauf abziele, die vom Menschen verursachten Emissionen bis 2030 um 30% zu reduzieren, sei ein echter Gewinn, da Methan ein weitaus schädlicheres Treibhausgas sei als Kohlendioxid. Dies solle u. a. dadurch erreicht werden, dass man sich mit den Emissionen von Tieren befasse. So gebe es z. B. Unternehmen mit einem zugelassenen Futtermittelzusatz, der die Methanproduktion hemme. Eine weitere Möglichkeit zur Verringerung der Methanemissionen bestehe darin, den Verzehr von rotem Fleisch zu reduzieren und Fisch, pflanzliche Proteine oder Proteine auf Zellbasis als Alternativen zu fördern. Die Experten davon ausgehen, dass sich das starke Wachstum alternativer Proteine 2022 fortsetzen werde.



In der Landwirtschaft könne in große Naturschätze wie Wälder investiert werden, die zunehmend als Kohlenstoffsenken gelten würden und große Mengen an Kohlendioxid aus der Erdatmosphäre aufnehmen könnten. Für die Kohlenstoffbindung bezahlt zu werden, könnte beträchtliche Einnahmen bringen, aber die eigentliche Chance liege in der Nutzung dieser erneuerbaren Ressource in der Industrie und im Bauwesen. Baumaterialien aus Holz könnten kohlenstoffreiche Baustoffe wie Beton oder Stahl ersetzen, während Bäume zur Herstellung von Biokunststoffen, Biokraftstoffen oder Holzpellets für die Stromerzeugung verwendet werden könnten. Holz- oder Zellstoff- und Papierunternehmen seien in dieser Wertschöpfungskette gut aufgestellt, um "Profit und Planet" in Einklang zu bringen.



Trotz des schwierigen makroökonomischen Hintergrunds bleiben die Experte von Janus Henderson Investors optimistisch, was die Prognosen für Rohstoffunternehmen betrifft, da diese die Schnittstelle zwischen nachhaltiger Entwicklung und Dekarbonisierung bilden. Auch wenn 2022 nach einem sehr starken Anstieg möglicherweise eine Atempause einlege, lägen mehrere Jahrzehnte vor uns, in denen sich die Welt in Richtung Netto-Null bewege. Daher seien die Perspektiven in ihren Augen mittelfristig für Metalle, Energie, Landwirtschaft und bestimmte Industriewerte sowie ihr Potenzial, die Welt zum Besseren zu verändern, unglaublich spannend. (08.12.2021/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Das Team um Daniel Sullivan, Head of Global Natural Resources bei Janus Henderson Investors, ist seit über drei Jahrzehnten im Rohstoffsektor tätig. Es gehe davon aus, dass wir vor einer Erholung in der globalen Industriewirtschaft stünden, wie sie nur alle fünfzig Jahre stattfinde.Innerhalb des breiten Anlageuniversums im Rohstoffbereich habe Janus Henderson drei sehr innovative und potenziell interessante Bereiche identifiziert, in denen Marktführer und Pioniere daran arbeiten würden, nachhaltig zu wachsen und einen Beitrag zur Dekarbonisierung zu leisten:- Metalle, die für die Elektromobilität benötigt würden- Wandel von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien- Innovationen im Bereich gesunder Lebensmittel zur besseren Nutzung der Landwirtschaft, da die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich um mehr als 20% wachsen werdeAuf den Corona-Schock sei 2021 eine sehr starke wirtschaftliche Erholung gefolgt. Das weltweite Wachstum sei durch staatliche Konjunkturmaßnahmen sowie die schrittweise Wiedereröffnung und Normalisierung der Wirtschaft angekurbelt worden. Niedrige Lagerbestände vieler Rohstoffe und beeinträchtigte Lieferketten hätten die Preise in die Höhe schnellen lassen. 2020 dürfte das stärkste Jahr für Rohstoffe in den letzten fünf Jahren gewesen sein. Die frühzeitige Kälte und manche Lieferengpässe hätten zu einem starken Anstieg der Energiepreise für Strom, Gas und Kohle geführt. Viele dieser kurzfristigen Probleme würden jedoch bereits gelöst.Weltweit seien die Zinssätze nach wie vor sehr niedrig, und das Sparniveau sei hoch. Rohstoffaktien könnten ein attraktives Risiko-Rendite-Profil bieten, da viele Unternehmen in der Regel einen hohen Cashflow und eine geringe Verschuldung aufweisen würden. Rohstoff-Assets seien schwer zu finden, zu finanzieren und zu erschließen, und die letzten fünf bis zehn Jahre haben im Allgemeinen von langfristigen Investitionen abgehalten. Da der Markt jedoch davon ausgehe, dass die weltweite Nachfrage aufgrund des Ausbaus erneuerbarer Energien und Elektrofahrzeuge stark ansteige (und damit deutlich über dem geringen BIP-Wachstum weltweit liege), seien die Märkte endlich in eine investitionsfreundliche Position gerückt, in der die Unternehmen Kapital für Großprojekte mit einer Laufzeit von über 20 Jahren bereitstellen könnten.Die Entwicklung zu einer Straffung der Geldpolitik sei bereits durch die steigende Inflation im letzten Jahr und die angespannte Lage auf den Arbeitsmärkten mit hoher Nachfrage nach Arbeitskräften deutlich angekündigt worden. Zentralbanken und Makroprognostiker würden davon ausgehen, dass der Preisanstieg nur vorübergehend sei. Viele Rohstoffpreise seien bereits deutlich von den sehr hohen Höchstständen zurückgegangen.