Prognoserevision: Aufwärtsrevision der 3-Monatsprognose



Die weltweite Nachfrage nach Rohöl werde im Jahr 2020 aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus und der weltweiten Rezession das erste Mal seit 2009 sinken. Zugleich dürfte das Ölangebot - trotz Produktionskürzungen seitens der OPEC+-Länder sowie eines Rückgangs der US-Ölförderung durch Fracking - nicht im gleichen Ausmaß reduziert werden. Die daraus resultierenden enorm hohen Lagerbestände würden bis in das Jahr 2021 hinein Ölpreisanstiege auf Vorkrisenniveaus verhindern. In solch einem Umfeld würden so genannte Break-Even-Produktionspreise maßgeblich das Ölpreisniveau bestimmen. Diese würden sich aus den aktuellen Produktionskosten zuzüglich der Kosten für genehmigte weitere Förderprojekte errechnen. Die Break-Even-Preise würden sich wohl zwischen 15 US-Dollar (Naher Osten) und mehr als 40 US-Dollar (Ölsande und Fracking) bewegen. Problematisch sei allerdings, dass die meisten Ölförderländer deutlich höhere Ölpreise brauchen würden, um ihre Staatshaushalte ausgeglichen zu halten (Russland brauche etwa 50 US-Dollar, Ecuador und die afrikanischen Förderstaaten sogar über 100 US-Dollar).



Nachhaltige Ölpreisanstiege erwarten die Analysten der DekaBank eher für den späteren Verlauf des Prognosezeitraums. (Ausgabe Juni 2020) (12.06.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rohöl hat sich stark verteuert, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten würden erwarten, dass die erreichten Preisniveaus von über 35 US-Dollar je Barrel für WTI und 40 US-Dollar für Brent zunächst nicht gehalten werden könnten. Denn am weltweiten Ölmarkt herrsche nach wie vor ein Überangebot. Zwar sinke die Ölförderung in den USA, den OPEC-Ländern und auch in Russland, aber das Ausmaß des Rückgangs dürfte nicht ausreichen, um den Nachfrageeinbruch auszugleichen. Dieser werde von der Internationalen Energieagentur für das zweite Quartal 2020 auf knapp 20 Mio. Barrels pro Tag, also ein Fünftel der globalen Nachfrage, geschätzt. Auch wenn der Ölverbrauch konjunkturbedingt im zweiten Halbjahr wieder anspringe, dürfte im Jahresdurchschnitt 2020 weniger Rohöl nachgefragt werden als im vergangenen Jahr. Zudem werde es den Ölförderern bei steigenden Preisen zunehmend schwerfallen, sich an die freiwilligen Produktionskürzungen zu halten.