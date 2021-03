Hannover (www.aktiencheck.de) - Die alte Weisheit passt zu der Ölpreisentwicklung der letzten Woche. Die Gewinne des Monats März sind schlagartig wieder verschwunden, berichten die Analysten der Nord LB.Die Strategie der OPEC+ -Staaten, die Preise mittels Förderbeschränkungen auf einem Niveau oberhalb von 60 USD/b zu halten, gerate somit schneller als erwartet wieder unter Druck. Insbesondere die auf die Öleinahmen angewiesenen Staaten dürften relativ zügig dazu übergehen, die Fördermengen wieder zu erhöhen. Gleichzeitig sei das Fragezeichen hinter der bereits eingepreisten Konjunkturerholung insbesondere in Europa nach den jüngsten Impfstoff-Ereignissen erneut deutlich größer geworden. Darüber hinaus sei auch zu beachten, dass die Ölpreise seit Jahresbeginn um ca. 30% geklettert seien. Gewinnmitnahmen zum Quartalsende kämen somit nicht ganz überraschend, zumal sich auch die Börsen zum Wochenende verstärktem Verkaufsdruck ausgesetzt gesehen hätten.Die jüngsten Aussagen der Internationalen Energieagentur (IEA) hätten die Euphorie dann zusätzlich gedämpft. Große Lagerbestände und reichlich freie Förderkapazitäten im OPEC-Verbund und somit ein im aktuellen Umfeld auf Sicht mehr als ausreichend vorhandenes Ölangebot hätten die im Markt kursierenden Ölpreis-Vorstellung als übertrieben erscheinen lassen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Osterferien vor der Tür stünden, wieder mit verschärften Pandemie-Restriktionen zu rechnen sei und der Frühling mit höheren Temperaturen (Heizölbedarf) beginne, dürfte sich der Ölverbrauch speziell in Europa in Grenzen halten. Dementsprechend haben die Analysten der Nord LB ihre Ölpreisprognose für die nächsten vier Wochen deutlich nach unten adjustiert. Das Erholungspotenzial bleibe ihres Erachtens limitiert. Für die zweite Jahreshälfte belassen die Analysten der Nord LB den Ausblick aber noch unangetastet. Weiterhin bestehe Hoffnung auf eine weltweite Konjunkturerholung mit entsprechen positiven Auswirkungen auf den globalen Ölbedarf, jedoch mit vorerst verringertem Tempo. (22.03.2021/ac/a/m)