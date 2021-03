Hannover (www.aktiencheck.de) - Einmal mehr bewegten OPEC-Aussagen die Preise, so Christian Reuter und Thomas Wybierek von der NORD/LB im Kommentar zum Rohöl.Darüber hinaus seien aus den USA Daten gekommen, die auch nur auf den ersten Blick für eine steigende Nachfrage nach Öl gesprochen hätten. Mit 13,8 Mio. b hätten die letzten US-Rohöllagerbestände über den Erwartungen gelegen. Die Auswirkungen des bis nach Texas reichenden Wintereinbruchs im Februar scheinen jedoch von der Ölindustrie des Landes unterschiedlich verkraftet worden zu sein, so die Analysten der NORD/LB. Einerseits habe die US-Rohölproduktion Anfang März mit 10,9 Mio. b/Tag bereits recht kurzfristig wieder das Niveau vom Januar erreicht. Der Wintersturm habe erst im Februar zu Unterbrechungen geführt, was die Produktion um 1,3 Mio. b auf 9,7 Mio. b/Tag habe sinken lassen. Andererseits stünden der schnellen Erholung auf der Förderseite schwerwiegendere Probleme bei den Raffinerien gegenüber. Deren Auslastung habe zwar gesteigert werden können, jedoch nur 69% betragen. Dies erkläre auch die starken Rückgänge in den US-Benzinreserven, die den US-Angaben zufolge um ca. 12 Mio. b zurückgegangen seien.Während Marktteilnehmer die Werte zunächst mit anziehender Nachfrage interpretiert hätten und die Ölpreise entsprechend getrieben worden seien, liege die Erklärung offenbar eher an dem mangelnden Nachschub. Die Produktionsdaten sprächen jedenfalls nicht für nachhaltig steigende Ölpreise. Dementsprechend belassen wir die kurzfristigen Forecasts zunächst unangetastet, so die Analysten der NORD/LB. Auf der Angebotsseite sei bei stabilen bis temporär weiter steigenden Ölpreisen mit einer Ausweitung der Rohölproduktion der Nicht-OPEC-Staaten zu rechnen. Zudem stehe generell ein Fragezeichen hinter der Förderdisziplin der OPEC+. Entsprechend sei mittelfristig mit erhöhtem Preisdruck zu rechnen. (Ausgabe 11 vom 15.03.2021) (15.03.2021/ac/a/m)