Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent bewegte sich am Donnerstag weiter nach unten und konnte den Aufwärtstrend der Vortage nicht halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Auf der bei 57,87 USD liegenden Unterstützung gelinge aber eine Stabilisierung.



Weitere Abgaben seien bei Brent nach dem Bruch des mehrtägigen Aufwärtstrends möglich. Sollten die Notierungen klar unter die 57,87 USD fallen, drohe ein Kursrückgang in Richtung der 55,86 USD. Zunächst biete sich nochmals die Chance, eine Erholung in Richtung der 60,00 USD einzuleiten. Um das Chartbild nachhaltig aufzuhellen, sollte sich Brent aber über die 61,28 USD hinausbewegen. (16.08.2019/ac/a/m)





