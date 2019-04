Hannover (www.aktiencheck.de) - Begünstigt durch erneut rückläufige US-Bohraktivitäten verabschiedeten sich die Ölpreise mit einem Wochenplus von 2,9% bei USD 68,35 pro Barrel Brent aus dem März und starten freundlich in den April, berichten die Analysten der Nord LB.Sollte Russland tatsächlich ausscheren, dürfte die Signal- und Angebotswirkung der OPEC+ künftig vermindert und die Basis für den aktuell ausgeglichenen Ölmarkt erschüttert werden. Unklarheit bestehe daneben über die im Mai auslaufenden US-Ausnahmegenehmigungen für Importeure iranischen Öls. Eine zentrale Stellung nehme schließlich die US-Schieferölindustrie ein, in der die Nachwehen des Ölpreisverfalls sowie die voll ausgelastete Pipelineinfrastruktur in den letzten Monaten wiederholt für eine Abwärtskorrektur der Wachstumsaussichten geführt hätten. Hier würden in den kommenden Monaten signifikante Zusatz-Pipelinekapazitäten an den Markt kommen. Zudem zeichne sich die US-Schieferölproduktion durch extrem kurze Entwicklungszyklen und zahlreiche unfertige Bohrlöcher aus, womit künftig eine Beschleunigung des US-Förderwachstums im Raum stehe.Im Rahmen der aktuell höheren Ölpreise erwarten die Analysten der Nord LB in den kommenden Monaten somit wieder eine auskömmlichere Angebotslage. Bei Abwesenheit preisbelastender Neuigkeiten sei eine Weiterführung des positiven Preistrends kurzfristig zwar nicht unwahrscheinlich, in den nächsten Monaten würden die Analysten die Aufwärtschancen jedoch aufgrund der angebotsseitigen Risiken sowie aufgrund der eingetrübten Nachfrageaussichten für limitiert erachten. (01.04.2019/ac/a/m)