Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise legten in der vergangenen Woche eine beeindruckende Erholung hin und stiegen um knapp 12% auf 72,60 USD/b (Brent), so die Analysten der Nord LB.Lichtblicke gebe es im gerade in Asien eher durchwachsenen Pandemiegeschehen auch aus Indien, wo sich die Erholung bis zum Luftverkehr vorgearbeitet habe. Hingegen scheine der herannahende Hurrikan Ida die Ölpreise nur wenig beeinflusst zu haben, was die Interpretation dieser Nachrichten als positiv erleichtere. Jedenfalls hätten sie noch am Donnertag Gewinne wieder abgegeben und das Thema sei erst am Freitag unter Beobachtern diskutiert worden. Lediglich über das Wochenende sei es bis auf 73,66 USD/b kurz nach oben gegangen, ein Niveau das aber im frühen Handel am Montagmorgen schnell wieder aufgegeben worden sei.Die Blicke würden sich nun wieder auf das am Mittwoch dieser Woche stattfinde reguläre Treffen der OPEC+ richten. Nach einer Umfrage bei Bloomberg würden zwei Drittel der befragten Marktteilnehmer keine Änderungen der zuletzt beschlossenen Förderpolitik erwarten. Auch aus Kreisen der Verhandlungspartner sei privat Ähnliches geäußert worden. Das bisher sehr vorsichtig agierende Kartell sei wohl optimistisch genug, mit der geplanten Erhöhung der Produktion von 400k b/d im Oktober fortzufahren. Damit dürfte es vorerst beim Fahrplan bleiben, der eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau in monatlichen Schritten von 400k b/d bis Mai 2022 vorsehe. Im Moment sehe also alles danach aus, als hätte der Ölpreis sein Tief im August hinter sich gelassen und dürfte damit erst einmal ein Niveau von etwas über 70 USD/b etabliert haben. (30.08.2021/ac/a/m)