Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem vor zwei Wochen bekannt wurde, dass die Gespräche um das Atomabkommen mit dem Iran weit vorangekommen sind und eine Einigung angeblich in Reichweite sei, sackten die Ölpreise deutlich ab, so die Analysten der NORD LB.



Das Fass der Sorte Brent habe bis auf unter 65 USD/b nachgegeben. Der Schwächeanfall habe jedoch nur vier Tage gedauert; die Preise hätten sich zügig erholt und seien in der vergangenen Woche um die 68 USD/b gependelt, seien allerdings am Freitag mal wieder unterhalb 70 USD/b abgeprallt. Verfolge man die Diskussion um die Implikationen dieser Verhandlungen für die Ölpreise, stelle man zunächst fest, dass die Meinungen weit auseinandergehen würden. Die einen würden glauben, dass die Rückkehr des Iran an den internationalen Ölmarkt die Preise relativ zügig und deutlich belasten werde, die anderen würden die Sache durchaus gelassen sehen. Da lohne sich ein Blick auf die Fakten.



Der Iran habe vor den im Sommer 2018 erneut verhängten Sanktionen knapp unter 4 Mio. b/d produziert. Innerhalb von 12 Monaten sei die Förderung bis auf etwas unter 2 Mio. b/d zurückgegangen. Seit Jahresanfang 2021 sei sie wieder auf ca. 2,4 Mio.b/d gestiegen. Vor den Sanktionen seien um die 2,1 Mio. b/d exportiert worden, also etwas mehr als die Hälfte, die dem Markt nun potenziell "drohen" würden. Es frage sich nun: 1) Wie schnell sei mit einer Einigung wirklich zu rechnen, 2) Wie schnell könne oder dürfe der Iran dann zurück an den Markt und 3) Wie groß sei das Delta tatsächlich? Technisch dürfte eine Produktionssteigerung innerhalb von 6 Monaten möglich sein, politisch jedoch eher nicht, da eine Einigung - die Rede sei von Anfang Juli - eine Zug-um-Zug-Regelung enthalten dürfte. Das Mullah-Regime habe nämlich in der Zwischenzeit eine erhebliche Menge waffenfähiges Uran angereichert, so die internationale Atomaufsicht. Es sei kaum vorstellbar, dass die westliche Verhandlungsseite hier nicht auf Garantien poche, die im Zeitverlauf eine gewisse Kontrolle ermöglichen würden. Leicht zu ahnen, dass gerade um dieses Detail gerungen werde. Ob im Endeffekt dann ganze 2 Mio. b/d am Markt zurück sein würden oder vielleicht netto nur 1 Mio. b/d, hänge davon ab, in welchem Ausmaß das Land die Sanktionen habe umgehen können. Beobachter würden hier von etwa 1 Mio. b/d sprechen, die heimlich nach Asien (China) geliefert worden seien bzw. würden. Alles in Allem erscheine das "manageable". Wie die OPEC+ darauf reagiere, könnte schon morgen bei ihrem regulären Treffen deutlich werden. Die Analysten der NORD LB würden relativ "bullish" bleiben und ihre Prognose nur ganz leicht nach unten korrigieren. (31.05.2021/ac/a/m)



