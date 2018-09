Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Nordseesorte Brent in der Wochenmitte erstmals seit Mai wieder kurzzeitig über die Marke von USD 80 pro Barrel geklettert war, gaben die Ölnotierungen in der zweiten Wochenhälfte wieder etwas nach, so die Analysten der Nord LB.



Belastend wirke insbesondere die Aussicht weiterer massiver US-Zölle auf chinesische Exportwaren, deren Ankündigung im Verlauf des heutigen Montags befürchtet werde. Im Zuge des Handelskrieges habe kürzlich auch die OPEC ihre Prognose für das Rohöl-Nachfragewachstum in 2019 um 20.000 Barrel täglich nach unten revidiert - die zweite Kürzung der Wachstumsprognose in Folge. Derweil bleibe kurzfristig der Aufwärtsdruck an den Ölmärkten bestehen. Geringere US-Rohöl-Lagerbestände sowie limitierte Wachstumspotenziale aufgrund voller US-Pipelines würden ebenso für Auftrieb wie die frisch begonnene Hurrikan-Saison sorgen. Zudem sei mit dem geringer werdenden Vorlauf auf die Iran-Sanktionen ein beschleunigter Rückgang der Iranexporte zu verzeichnen. So habe bspw. Südkorea seine Iranimporte im August um satte 87% reduziert. Da auch andere wichtige Abnehmer ihre Importe aus dem Iran zurückfahren würden, steige Marktberichten zufolge die Anzahl voll beladener Öltanker ohne Abnehmer im persischen Golf, während sich die globale Angebots-Nachfrage-Bilanz einenge.



Keine Angebotslücken erwarte indes US-Energieminister Perry, der sich nach den Besuchen bei seinen Amtskollegen aus Russland und Saudi Arabien optimistisch über die Fähigkeit zum Ausgleich sinkender Exportmengen aus dem Iran und Venezuela über die nächsten 18 Monate äußere. Gänzlich anderer Meinung sei diesbezüglich Irans OPEC Gouverneur Kazempour Ardebili, welcher die OPEC zunehmend als Werkzeug der USA betrachte und die Kompensationsfähigkeit der Ölstaaten aufgrund fehlender Reservekapazitäten bezweifle. Am kommenden Wochenende werde sich die "OPEC+" Allianz in Algier treffen, um über die zukünftige Förderpolitik, den Umgang mit den wegfallenden Exportmengen des Irans und Venezuelas, sowie über die Verteilung der letztmalig beschlossenen Zusatz-Fördermengen zu sprechen. Grundlegende Änderungen des Status Quo erwarte man hier jedoch aufgrund der Konzentration der freien Kapazitäten auf Russland und Saudi Arabien nicht. (17.09.2018/ac/a/m)