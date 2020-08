Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte sich am Donnerstag auf dem erhöhten Niveau halten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Es komme jedoch weiterhin nicht zu einer stärkeren Bewegung.



Die Notierungen hätten nach wie vor die Chance, die Rally oberhalb der 44,34 USD in Richtung 48,93 USD zu beschleunigen. Rutsche der Kursverlauf jedoch wieder unter 44,87 USD, seien Abgaben bis 44,25 USD schnell möglich. Darunter werde es nachhaltig bärischer. Bereits der Ausbruch über den bei 45,50 USD liegenden Abwärtstrend der Vortage wäre ein bullisches Signal, was abzuwarten bleibe. (14.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >