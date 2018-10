Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Weigerung der OPEC+ hinsichtlich einer weiteren Fördermengenausweitung zeigt Wirkung und verleiht den Ölpreisen wie erwartet deutlichen Auftrieb, so die Analysten der NORD LB.Während etwaige Produktionsunterbrechungen unvorhersehbar bleiben würden und die Fördermengen Venezuelas mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin stark abnehmen würden, bestimme die Compliance der Importeure iranischen Öls mit den US-Sanktionen kurzfristig die Preise. Die Erwartungen bezüglich der wegfallenden Exporte seien indes in den letzten Wochen sukzessive nach oben revidiert worden. Exemplarisch habe nun die chinesische Sinopec verkündet, ihre Iran-Importe im Oktober um die Hälfte zu reduzieren. Sollten sich auch wichtige Importeure wie China in größerem Maße an die US-Sanktionen halten, wären Preise merklich über USD 90 pro Barrel Brent zum Jahreswechsel auch aus Sicht der Analysten der NORD LB nicht auszuschließen.Gleichzeitig bleibe jedoch festzuhalten, dass der gegenwärtig starke Preisauftrieb mittelfristig durch die negative Nachfragewirkung hoher Preise insbesondere in Schwellenländern - die zudem vermehrt mit abwertenden Währungen zu kämpfen hätten - gedämpft werden sollte. Auch die fortschreitenden Handelskonflikte dürften die Nachfrageentwicklung belasten. Zudem würden die Analysten der NORD LB mit der Fertigstellung zusätzlicher Pipelinekapazitäten in den USA im zweiten Halbjahr 2019 wieder ein beschleunigtes non-OPEC Fördermengenwachstum erwarten, das auch in absoluten Mengen oberhalb des globalen Nachfragewachstums liegen sollte und zu einer deutlichen Entlastung der derzeitig engen Märkte und zu leichteren Öl-Notierungen führen dürfte. (01.10.2018/ac/a/m)