Im Vordergrund stehe nun offenbar wieder das Pandemiegeschehen. China sehe sich mit den heftigsten Infektionsausbrüchen seit Anfang 2020 konfrontiert und habe entsprechend mit Lockdowns reagiert. Heute veröffentlichte Zahlen über die Wirtschaftsaktivität dort im Juli seien schwach gewesen; sowohl Einzelhandelsumsätze als auch Industrieproduktion hätten die Prognosen verfehlt. Im Ölverbrauch hinterlasse das Spuren; die Ölimporte seien im Juli im Monatsvergleich um 0,1 auf 9,7 Mio. b gefallen, hätten sogar 2,3 Mio. b unter dem Vorjahresmonat gelegen.



In den westlichen Industrieländern kämpfe man um die Impfquoten, während zunehmend klarer werde, dass die Delta-Variante erst bei einer wesentlich höheren Herdenimmunität gestoppt werden könne. Länder wie Israel, die sich aufgrund früher und recht erfolgreicher Impfkampanien schon auf der sicheren Seite geglaubt hätten, würden das öffentliche Leben wieder einschränken. Anderswo, wo solche Maßnahmen aus verschiedenen Gründen keine große Rolle spielen würden, wie z.B. die USA und Großbritannien, würden die Menschen ihre Mobilität freiwillig einschränken, was Wirtschaftswachstum und Ölverbrauch bremse.



Auch die Stimmung sei umgeschlagen. In den USA sei das Konsumentenvertrauen auf den tiefsten Wert seit 2011 abgerutscht, was den Ölpreis am Freitag um 1 USD/b gedrückt habe. Die Aussichten hätten sich also spürbar eingetrübt. Dass sich die Dynamik in den kommenden Quartalen eher abschwächen, als normalisieren werde, scheine ausgemachte Sache. In einem Turnaround habe die IEA denn auch ihre Prognose sehr deutlich zurückgenommen und warne sogar vor einem Ölüberschuss 2022. Da war/ist die OPEC+ mit ihrem vorsichtigen Ansatz doch recht weise und sollte weiterhin Unterstützung bieten, so die Analysten der Nord LB. (16.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem recht freundlichen Wochenstart, der den Preis für das Fass Brent von unter 68 auf knapp 72 USD nach oben katapultierte, ging es Donnerstag und Freitag dann rasant abwärts, so die Analysten der Nord LB.Am Montagmorgen habe ein Barrel dann schon wieder deutlich weniger als 70 USD/b gekostet. Die mit Spannung erwarteten Zahlen der EIA seien nicht wirklich negativ gewesen, jedenfalls seien die kommerziellen Lagerbestände in den USA und der OECD im Juli im Monatsvergleich unverändert geblieben und der Verbrauch von Raffinerieerzeugnissen, der als wichtiger Indikator für die Entwicklung am aktuellen Rand in den USA gelte, habe ein marginales Wachstum verzeichnet.