Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis bewegte sich am Donnerstag leicht abwärts und konnte die Rally somit nicht direkt ausdehnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖl" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Aufwärtstrend der Vortage sei jedoch gehalten worden.



Innerhalb des mehrtägigen Aufwärtstrendkanals wäre die Ausdehnung der Rally direkt wieder möglich. Spielraum sei zunächst bis 71,66 USD gegeben. Gehe es über diese Hürde, werde der Weg in Richtung 75,59 USD frei. Abgaben unter 70,60 USD könnten hingegen einen Rücklauf in Richtung der 69,94 USD nach sich ziehen. Darunter drohe ein umfassender Pullback bis 68,66 USD. (12.04.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



mehr >