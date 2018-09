Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die Ölpreise in den letzten Wochen wieder in Richtung der Marke von USD 80 pro Barrel Brent entwickelt haben, gaben die Notierungen einen Teil der Gewinne wieder ab und schlossen bei USD 76,61 pro Barrel Brent um -1% leichter als in der Vorwoche, so die Analysten der Nord LB.Aktuell stünden im Laufe dieser Woche Gespräche zwischen US-Energieminister Rick Perry und seinen Amtskollegen aus Russland und Saudi Arabien auf der Agenda. An anderer Front habe sich US-Außenminister Pompeo kürzlich im Zuge seines Aufenthalts in Neu-Delhi grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber der Bitte der indischen Regierung um einen teilweisen Aufschub der Importsanktionen gezeigt. Möglicherweise könnte die USA von einem zeitlich begrenzten Waiver in doppelter Hinsicht profitieren. Zum einen könnten staatliche indische Raffinerien im Gegenzug künftig mehr Öl aus den USA verwenden, zum anderen würde sich der Aufwärtsdruck auf die Ölpreise im Vorfeld der Mid-Term Wahlen in den USA bei Gewährung eines Waivers verringern.Insgesamt bestimme auch kurzfristig die Kombination aus sinkenden Iranexporten und den Reaktionen Russlands und Saudi Arabiens die Ölpreise. Die Analysten würden hierbei kurzfristig eine grundsätzlich erfolgreiche Kompensation der wegfallenden Exportmengen erwarten, wodurch erneut seitwärts tendierende Ölpreise impliziert seien. Gleichwohl würden in den sich einengenden Märkten die Aufwärtsrisiken deutlich dominieren. (10.09.2018/ac/a/m)