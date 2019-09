Börsenplätze Rocket Internet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

23,08 EUR +0,17% (23.09.2019, 09:25)



Tradegate-Aktienkurs Rocket Internet-Aktie:

22,96 EUR -0,26% (23.09.2019, 09:40)



ISIN Rocket Internet-Aktie:

DE000A12UKK6



WKN Rocket Internet-Aktie:

A12UKK



Ticker-Symbol Rocket Internet-Aktie:

RKET



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) gründet Internetunternehmen und investiert in Unternehmen mit bewährten Internetgeschäftsmodellen, die es dann in neue, unterversorgte oder unerschlossene Märkte einführt. Rocket Internets Strategie ist es, diese Internetunternehmen zu skalieren und zu Marktführern auszubauen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten von Rocket Internet stehen bewährte Internetgeschäftsmodelle, welche die grundlegenden Bedürfnisse von Verbrauchern in den folgenden Bereichen erfüllen: Food & Groceries, Fashion, General Merchandise, Home & Living und Travel. Rocket Internet wurde im Jahr 2007 gegründet und beschäftigt in seinem Unternehmensnetzwerk heute über 36.000 Mitarbeiter in mehr als 110 Ländern auf sechs Kontinenten. Die Rocket Internet SE ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.rocket-internet.com. (23.09.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse der DZ BANK:Rocket Internet (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) hat letzte Woche hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Trotz dieser positiven Entwicklung könnte sich die Start-up-Schmiede mittel- bis langfristig von der Börse verabschieden.Kaum einen Grund zu klagen habe derzeit Rocket Internet-Chef, Oliver Samwer. Bei dem vor zwölf Jahren mit seinen Brüdern gegründeten Unternehmen laufe es derzeit richtig rund. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres habe der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 33% auf 32 Mio. Euro gesteigert werden können. Der Gewinn habe sich im selben Zeitraum beinahe verdoppelt - von 297 Mio. Euro auf 548 Mio. Euro. Der Gewinn pro Aktie liege nach Ablauf des ersten Halbjahres 2019 bei 3,65 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ebenfalls fast eine Verdopplung. Sollte das zweite Halbjahr ähnlich verlaufen, könnte Rocket Internet zum ersten Mal in der Firmengeschichte einen Gewinn von über 1 Mrd. Euro erzielen.Rund 320 Mio. Euro habe Rocket Internet in den letzten Monaten mit dem Verkauf von Unternehmensbeteiligungen erwirtschaftet. So hätten die Berliner beispielsweise alle ihre Anteile an HelloFresh und Westwing veräußert. Zudem seien die Engagements in Home24 und Delivery Hero deutlich heruntergefahren worden. Die wichtigsten börsengelisteten Beteiligungen, wie die Global Fashion Group, Jumia und Home24, hätten sich zuletzt positiv entwickelt und von Januar bis Juli überwiegend Umsatzanstiege verbucht.