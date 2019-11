Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Rocket Internet SE:



Die Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) ist ein deutscher Internetinkubator, der Beteiligungen an verschiedenen Internet-Startups hält. Das Unternehmen geht die Beteiligungen in der Gründungsphase der jungen Firmen ein und stellt für sie verschiedene Infrastrukturdienstleistungen bereit. Dabei setzt Rocket Internet häufig auf Neugründungen von Unternehmen, die bereits ein internationales Vorbild aufweisen können. Die Beteiligungen werden verwaltet, zum Teil aber auch schon nach wenigen Jahren wieder abgestoßen. Zu den Firmen, die unter dem Dach von Rocket groß geworden sind, zählen unter anderem der Mode-Versandhändler Zalando, die Partnerbörse eDarling und die Möbel-Shops Westwing und Home24. Rocket Internet ist die führende E-Commerce-Plattform in Schwellenländern und hat das Ziel, die größte Internet-Plattform außerhalb der USA und Chinas zu werden. (11.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Start-up-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) unter die Lupe.Lange habe man bei Rocket Internet nicht so recht gewusst, wohin mit den Millionen, die die zahlreichen Börsengänge von Portfolio-Unternehmen in die Kasse gespült hätten. Doch aktuell würden die Berliner ihre Beteiligungen wieder hochfahren. Die jüngste Transaktion sei besonders spannend.Rocket Internet habe sich mit einem größeren Aktienpaket am Telekommunikationskonzern und Internetdienstleister United Internet beteiligt. Wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom heutigen Montag hervorgehe, hätten die Stimmrechtsanteile von Rocket Mitte letzter Woche 5,46 Prozent betragen. Das Paket habe beim derzeitigen Aktienkurs von knapp 29 Euro einen Wert von über 320 Millionen Euro.Spannend: United Internet sei seit langem selbst an Rocket Internet beteiligt und habe nach jüngsten Angaben rund 9 Prozent an der Berliner Start-up-Schmiede gehalten. Darüber hinaus besitze United Internet knapp 29 Prozent der Anteile am Kabelkonzern Tele Columbus - wo im Oktober auch Rocket mit rund 12 Prozent eingestiegen sei und weitere Anteilskäufe angekündigt habe.Zuletzt habe der Großaktionär aber mit dem Tele Columbus-Management eher im Clinch gelegen. Gestritten worden sei über die jüngsten Geschäftszahlen und die Besetzung des Aufsichtsrates, bei der sich Dommermuth letztlich habe durchsetzen können. United Internet gebe öffentlich an, dass es sich bei Tele Columbus um eine Finanzbeteiligung handle.Was auch immer die Beweggründe für den Einstieg bei United Internet sein mögen - der Zeitpunkt ist nicht schlecht für Rocket: Der Wert des Internetkonzerns hat sich seit Mitte 2018 etwa halbiert - zuletzt hatte Ende Oktober eine Gewinnwarnung für heftige Verluste gesorgt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Seitdem zeichne sich im Chart jedoch eine leichte Erholung ab.Auf die Aktienkurse der beteiligten Unternehmen habe die Meldung am Montag kaum Auswirkungen. Während es für United Internet und Tele Columbus moderat bergauf gehe, büße die Rocket-Aktie rund ein halbes Prozent ein. Für investierte Anleger ergebe sich daraus aber kein Handlungsbedarf. Die Aktie von United Internet steht aktuell nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2019)